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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Mönchengladbach çıkarması! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Mönchengladbach çıkarması!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Bild, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Borussia Mönchengladbach forması giyen iki farklı oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 21:02 Güncelleme: 30.12.2024 - 21:02
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe için Almanya'dan iki sürpriz isim gündeme geldi.

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        Bild'in haberine göre; Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen Çek forvet Tomas Cvancara'yı gündemine aldı.

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        Yine Bild'in haberine göre; Fenerbahçe ise Borussia Mönchengladbach forması giyen Nathan Ngoumou'yu listesine aldı.

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        Haberde, Galatasaray'ın Cvancara'yı Victor Osimhen'in olası ayrılığına karşı listesine aldığı belirtilirken, Mönchengladbach'ın Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Fransız sağ kanat Nathan Ngoumou ile Cvancara'dan toplam 20 milyon euro'luk bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

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