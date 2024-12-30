Bir ilk: Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan

Heyet El Tahrir Şam grubunun kurduğu geçiş yönetimi, Suriye'nin yeni dönemini şekillendirmeye devam ediyor.

Geçiş hükümeti, Suriye Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Maysaa Sabrine'yi kurumun başına getirdiğini bildirdi.

Devrik Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından 2021 yılında vali olarak atanan Muhammed İssam Hazime'nin yerine atanan ve 3 yıldır MB Yardımcısı görevini yürüten Sabrine, 70 yılı aşkın tarihinde kuruma liderlik eden ilk kadın olacak.