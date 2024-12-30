Alman subay: Ordu bomboş durumda

Rusya-Ukrayna Savaşının yoğunlaşmasıyla birlikte Avrupa'da güvenlik kaygıları da giderek artıyor. Danimarka Başbakanı Mitte Frederiksen savaş durumuna hazırlık için üç günlük yiyeceğini depoladığını söylerken İsveç savaş durumuna hazırlık için mezar yeri aramaya başladı.

Almanya'da ise endişenin boyutu bambaşka. 2. Dünya Savaşı sonrasında tasfiye edilen Alman Ordusunun 1990 sonrası toparlanması ise kolay olmadı. Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Derneği Başkanı Albay André Wüstner, ordunun mevcut durumu hakkında Welt için değerlendirmelerde bulundu.

Albay Wüstner, özellikle bir Rus taarruzu durumunda ordunun hiçbir mukavemet gösteremeyeceğini belirterek Bir Rus taarruzu olursa ve NATO desteği de gelmezse Almanya'nın karşı koyamacağını belirtti. Wüstner "Ordu bomboş hâlde." dedi.

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Wüstner, savunma bakanlığının çabalarını takdir etse de Alman Ordusunun bir savaşa hazır olmasının en erken 2030'u bulacağını belirtti. Wüstner "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en tehlikeli zamandayız. Özgürlüğümüz ve barış tehdit altında. Almanya ve NATO savaşı artık sınırlarında beklemeli" dedi.