Yılbaşı makyajı nasıl olmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında "Yeni bir dönemin arifesindeyiz" diyen Erdoğan, "Biz muhacirleri hiçbir zaman kovmayacağız dedik. Biz muhacirlere her zaman sahip çıkacağız. Şimdi geri dönüyorlar. Sabredenler zafere ulaştı. Bizim sabrımız olmasaydı bu olmazdı. Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek kardeşlik hukukunu yerine getirdik" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın ardından AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "AK Parti bir siyasi parti olmanın ötesinde bir davası bir derdi bir hayali olanların kurduğu büyüttüğü, bugünlere getirdiği bir teşkilattır. Her kim AK Parti'yi dünyada kabul gören klasik parti işleyişi sınırları içinde değerlendirir ve öyle hareket ederse fena halde yanılır. Siyaseti bu şekilde uygulayanların kendi iç ilişkilerinde, yönettikleri belediyelerde, uluslararası ilişkilerde nasıl savrulma yaşadıklarına hep beraber şahit oluyoruz" dedi