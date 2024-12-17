7. Kıbrıs

Yunanistan, Türkiye ve Lübnan arasında yüzen Kıbrıs, kültürlerin kaynaştığı bir potadır. Karla kaplı sarp dağlar, pırıl pırıl Akdeniz'in kucakladığı sapsarı ve incecik kumlara sahip plajlar ve adanın dört bir yanına yayılmış mükemmel Kıbrıs yemekleri için mutlaka gidin. Saatlerce denizde kalın, dalış yapın (dünyanın en iyi batık dalışlarından bazılarına sahip olmasıyla bilinir) veya ülkenin yemyeşil üzüm bağlarından birinde akşamı geçirmeden önce Bizans kiliselerine göz atın.

Yemeniz gerekenleri şöyle sıralayabiliriz: Kleftiko (hırsız kebabı) her pazar köylerde özel yapılıyor. En iyi hellim “Talat Bey ve Oğulları” geleneksel, tuzsuz ve arasında nane yaprakları olanı efsane! Ceviz, turunç, beyaz patlıcan, bergamut ve diğer macun (bir nevi reçel) çeşitlerini tadın. Ama ceviz macununun revağını mutlaka tahinle karıştırın. Kuzu etli molahiya (geleneksel bir Kıbrıs yemeği), kereviz turşusu, Gullumbra (turp çeşidi), limon türleri, Bulla (efsane Kıbrıs ekmeği), zeytinli hellimli ekmek ve çitlebitli gevrek de yeme listenizde mutlaka olsun. Bellapais Garden’in yeşil limondan yapılan limonatası da unutulmamalı. Yabani bir enginar türü ve yaklaşık gazoz kapağı büyüklüğünde olan gafgariti taze olarak bulursanız taze, yoksa turşu olarak mutlaka bulmaya çalışın. Bidda Padadez (ekmekli patates) lavaş ekmek arasına patates köftesi, patates kızartması ve ızgara hellim dürümünün tadına doyamazsınız. Şeftali kebabı, samarella, pirohu, sufla ve daha onlarca yemek Kıbrıs’a gelmek için yüzlerce sebepten birkaçıdır.