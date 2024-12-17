Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
Google arama motoruna göre bu sene hangi destinasyonlar aramalarda yükselişe geçmiş? 2024 verilerine göre Türkiye kaçıncı sırada?
Bu yıl seyahat dünyasını ele geçiren bazı yeni eğilimlere tanık olduk. Bu sene Taylor Swift'in Eras Tour'unu izlemek için 10 milyondan fazla müzikseverin uzaklara gitmesiyle konser seyahatlerinin yükselişine tanık olduk. Olimpiyatlar 3 milyon sporseverin en sevdiği sporcuları ve kendi ülkelerini desteklemek için Paris'e seyahat etmesine neden oldu ve gezginler Avrupa'nın en yoğun destinasyonlarının keyfini kalabalık olmadan çıkarmanın bir yolu olarak ara sezonları benimsemeye başladı.
Türkiye ilk sırada
Google her yıl, kullanıcıların son 12 ay içinde Google'da neler aradıklarını gösteren verileri, belirli başlık ve kategoriler altında listeleyerek bir rapor olarak yayınlıyor. Condé Nast Traveller dergisi Google'da yıldan yıla en fazla arama artışı gösteren ilk 10 ülke ve destinasyonlarının verisini derlemiş. Bu listeye göre Türkiye ilk sırada. Yunanistan ise 2. Bu veriler size 2025 seyahatleriniz için ilham olabilir.
İşte Google aramalarında önemli artış gösteren ilk 10 ülke
10. Hırvatistan
Bu Avrupa ülkesi, yavaş yavaş Avrupa seyahatinin gözde noktalarından biri olarak ün kazanıyor. Bazı komşu ülkelere kıyasla daha uygun fiyatlı bir tatil destinasyonu olan bu ülkede, Adriyatik kıyılarını süsleyen yaklaşık 700 ada bulunur. Korcula Adası pek çok insanın ve bizim favorimiz diyebiliriz. Split veya Zagreb çevresindeki lezzetli yemek gezileriniz için iç bölgelere doğru gidebilirsiniz. Tarihi surlarla çevrili Dubrovnik şehrini de gezmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Bu ülkede plajlar vazgeçilmezdir; sahil şeridi 4 bin km'den fazladır.
9. Mauritius
Mauritius nihayet seyahatin altın bölgesinde. 80'li ve 90'lı yıllarda Mauritius jet sosyetenin gözde destinasyonlarından biriydi ancak zamanla adanın ışıltılı cazibesi azaldı. Şimdi ise ada, bir dizi göz alıcı otel, yeniden canlanan koruma çabaları ve gelişen sokak yemekleri sayesinde yeniden ilgi odağı haline geldi. Doğa severler bu doğa harikası yerde dünyanın en iyi kuş gözlem yerleri ile yemyeşil ve bakir yürüyüş parkurları bulabilir. Arananlarda yükseliş kaydedenler listesinde 9. sıraya yükseldi, ve umarız 2025 yılında da hak ettiği ilgiyi devam ettirmesini umuyoruz.
8. Meksika
Uzun zamandır bu ülkenin geniş beyaz kumlu plajlarının, yemyeşil yağmur ormanlarının ve inanılmaz mutfağının hayranıyız. Aramalarda yükselişe geçmesi, Meksika'nın farkında olmayan pek çok insanın da bu güzelliğini keşfettiğini gösteriyor. Her türden gezgine uygun imkan sunar; yemek meraklıları Mexico City'deki pazarlar ve restoranlar arasında mekik dokuyarak günlerini geçirebilir, tarihçiler Maya ve Aztek kalıntılarının derin tarihçelerini araştırabilir ve fotoğraf meraklıları da doğrudan cenotelere yönelebilir. Cenoteler, Meksika'da özellikle Yucatan Yarımadası bölgesinde bulunan içi yeraltı sularıyla dolu olan mağaraya benzer kuyulardır. Cenotelerin içinde yüzmek çok eğlenceli ve kaçırılmaması gereken bir deneyim.
7. Kıbrıs
Yunanistan, Türkiye ve Lübnan arasında yüzen Kıbrıs, kültürlerin kaynaştığı bir potadır. Karla kaplı sarp dağlar, pırıl pırıl Akdeniz'in kucakladığı sapsarı ve incecik kumlara sahip plajlar ve adanın dört bir yanına yayılmış mükemmel Kıbrıs yemekleri için mutlaka gidin. Saatlerce denizde kalın, dalış yapın (dünyanın en iyi batık dalışlarından bazılarına sahip olmasıyla bilinir) veya ülkenin yemyeşil üzüm bağlarından birinde akşamı geçirmeden önce Bizans kiliselerine göz atın.
Yemeniz gerekenleri şöyle sıralayabiliriz: Kleftiko (hırsız kebabı) her pazar köylerde özel yapılıyor. En iyi hellim “Talat Bey ve Oğulları” geleneksel, tuzsuz ve arasında nane yaprakları olanı efsane! Ceviz, turunç, beyaz patlıcan, bergamut ve diğer macun (bir nevi reçel) çeşitlerini tadın. Ama ceviz macununun revağını mutlaka tahinle karıştırın. Kuzu etli molahiya (geleneksel bir Kıbrıs yemeği), kereviz turşusu, Gullumbra (turp çeşidi), limon türleri, Bulla (efsane Kıbrıs ekmeği), zeytinli hellimli ekmek ve çitlebitli gevrek de yeme listenizde mutlaka olsun. Bellapais Garden’in yeşil limondan yapılan limonatası da unutulmamalı. Yabani bir enginar türü ve yaklaşık gazoz kapağı büyüklüğünde olan gafgariti taze olarak bulursanız taze, yoksa turşu olarak mutlaka bulmaya çalışın. Bidda Padadez (ekmekli patates) lavaş ekmek arasına patates köftesi, patates kızartması ve ızgara hellim dürümünün tadına doyamazsınız. Şeftali kebabı, samarella, pirohu, sufla ve daha onlarca yemek Kıbrıs’a gelmek için yüzlerce sebepten birkaçıdır.
6. Portekiz
Bu yıl dördüncü sıradan altıncı sıraya düşmesine rağmen, bu Avrupa ülkesine olan ilgi hala devam ediyor. Kuzeyde açılan heyecan verici restoranlardan güneydeki mavi su mabetlerine kadar Portekiz'de gezginleri bekleyen çok şey var. Porto, Avrupa'nın gurme şampiyonasına görece olarak yeni katılan bir şehir, ancak izlenmesi gereken bir şehir olarak hızlı bir ün kazandı. Azor takımadaları yerine genellikle ülkenin sahil beldeleri tercih edilir; yani termal suları, turkuaz lagünleri ve bulutları delen volkanları... Lizbon'un elbette tanıtılmaya ihtiyacı yok, uygun fiyatlı muhteşem otellere de ev sahipliği yapıyor.
5. Mısır
Mısır'ın insanların seyahat listelerinde yer almaya devam ettiğini görmek harika. Açıkçası, Mısır'ın güzelliği anlatmakla bitmez. Elbette özellikle keşfedilecek çok sayıda antik tarih var, ancak firavunların kıskanacağı daha farklı gizli hazineleri bulmak için ülkenin sokaklarında yürümeyi tercih edin. Sanat galerileri ve çarşılar cüzdanınızın hafiflemesine sebep olabilir, ancak pırıl pırıl Nil, hediyelik eşya yerine gittiği yerlerde anı toplayanlara daha cazip gelecektir. Nehirden uzaktaki Sahra ülkenin yüzde 94'ünü kaplar ve geriye keşfedilecek çok büyük bir bölge bırakır.
4. İtalya
İtalya'dan asla bırakamazsınız ve google da bu kadar aradığınıza göre siz de kolay kolay bıkmayacaksınız. Ülke, muhteşem masal kasabaları, hareketli şehirler ve el değmemiş plajların bir karışımıdır. Milano'da alışveriş kesinlikle rakipsiz olsa da, şehrin kafe ortamı da aynı derecede keşfedilmeye değer. Floransa ülkenin en iyi otellerinden bazılarına sahiptir ve ötesindeki Toskana kırsalı bir tablodan fırlamış gibidir. Yemek için Roma olmalı - Roma'nın en iyi restoranları için rehberimiz burada - ancak başkent aynı zamanda Avrupa'nın en sanatsal şehirlerinden biridir, bu nedenle bir sonraki seyahatinizde sonsuz galeri ve müze dizisini ziyaret ettiğinizden emin olun.
3. Malta
Bu ada Avrupa'nın gözde destinasyonlarından biridir. Tarihi de güzelliği de dillere destandır. Ülke Gladyatör II, Game of Thrones ve Truva gibi birçok ikonik film ve TV dizisi için arka plan olarak kullanıldı ancak deniz manzaralı sokaklarının ötesinde keşfedilmeyi bekleyen harika restoranları, lüks otelleri ve hareketli bir gece hayatı sizi bekliyor. Malta'yı neden sevdiğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin veya Valletta'nın en iyi restoranları için hazırladığımız bu rehberle seyahatinizi planlamaya başlayın.
2. Yunanistan
Yunanistan, 2023 yılında seyahat etmek için Google'da en çok aranan ülkeler listesinin 2. sırasında yer aldı. Küp şeker biçimli binaları ve ikonik adresleriyle beyaz badanalı Mikonos adasından, yürüyüş parkurları ve rustik köyleriyle bilinen Kefalonya'nın orman havasına kadar, Yunanistan her gittiğinizde yeni şeyler keşfetmenizi sağlamaya devam eden bir destinasyondur. Dünyanın en iyi barlarından bazılarına ev sahipliği yapan Atina'dan başlayarak ülkenin mutfak ustalığının tadını çıkarın. Ardından tercih ettiğiniz Yunan adasına atın kendinizi; Santorini'den gün batımı mı? Korfu'da kalabalıktan uzak plajlar mı? Girit'te yaz sonu güneşi mi? Hangisini seçerseniz seçin, Yunanistan her seferinde sizi etkileyecektir.
1. Türkiye
Bu yıl Türkiye, daha önce hiç yer almadığı bu listede 1. oldu. 2023'te ilk 10'a girememişti. Bu çok mutluluk verici. Türkiye, ilgi odağı olmayı gerçekten hak ediyor; kültür, tarih, görkemli mimari ve sanatsal cazibelerle dopdolu. Dünya standartlarında çok sayıda otel, buna uygun yemekler, büyüleyici manzaralar, gün batımları, harika köyler ve bohem mekanlar için deniz kenarlarına gidin.