Portekiz’de mutlaka görülmesi gereken 11 yer

İber yarımadasının batı kıyısında yer alan Portekiz'in topografisi oldukça değişken; kuzeyde dağlık bölgeler ve üzüm bağları bulunurken, iç bölgelerde çiftlikler ve ortaçağ köyleri, güney sahil kesiminde ise baş döndürücü sahiller yer alıyor. Keyifli bir kaçamak için aradığınız her şey burada mevcut!
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Sintra Ulusal Sarayı
Sintra Ulusal Sarayı, dış kısmında bulunan iki tuhaf görünüşlü konik bacasıyla çevresindeki her tür yapıdan ayrılıyor. Saray, 14.yy’da Kral João için inşa edilmiş ve Portekiz’de hala ayakta duran en eski saray olarak ziyaretçilerini ağırlıyor
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Monserrate Sarayı
Monseratte’nin göz alıcı bahçelerini içermeyen bir Portekiz gezi rehberinden asla bahsedilemez. Portekiz’e bir ihtimal balayınız için gittiyseniz eğer, burası listenizin en başında olmalı. Burada, güneşli bir günde partnerinizle kol kola yapacağınız bir yürüyüş, hayatınızın en romantik anlarından biri olacak.
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Lizbon Akvaryumu
Özellikle de ailenizle seyahat ediyorsanız eğer, Avrupa’nın en ilginç yerlerinden biri burası. Lizbon Akvaryumu, kıtanın en büyük ve en kapsamlı akvaryumlarından biri ve sayısız deniz canlısına ev sahipliği yapıyor.
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Jeronimos Manastırı
Lizbon’da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası bünyesinde yer alan bu 16.yy manastırını ziyaret etmeden, Portekiz’i görmüş sayılmazsınız. Bölgenin kadim tarihini ve kültürünü gözler önüne seren nefes kesici bir anıt.
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St George Kalesi
Bir Portekiz ziyaretinin olmazsa olmazlarından St George Kalesi – ve Lizbon’un en popüler turistik noktalarından biri. Kale, Alfama yakınlarında bir tepenin zirvesinde yer alıyor; mazgallı siperleri, müzeleri ve büyüleyici arkeolojisi, kaleyi turistler için mutlaka görülmesi gereken bir yer haline getiriyor.
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