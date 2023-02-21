Portekiz’de mutlaka görülmesi gereken 11 yer

Monserrate Sarayı

Monseratte’nin göz alıcı bahçelerini içermeyen bir Portekiz gezi rehberinden asla bahsedilemez. Portekiz’e bir ihtimal balayınız için gittiyseniz eğer, burası listenizin en başında olmalı. Burada, güneşli bir günde partnerinizle kol kola yapacağınız bir yürüyüş, hayatınızın en romantik anlarından biri olacak.