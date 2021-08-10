Mauritius’un 13 güzelliği

Cennetin adası olarak anılan Mauritius’un plajları, renkli kumsalları ve dağların arasına gizlenmiş mağaraları, doğa tutkunları için bir mıknatıs gibi. Bu uzak harikalar adasında gezginleri bekleyen 13 güzelliği sizin için derledik.
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Port Louis
Doğa müzesini andıran Mauritius’un başkenti, modern bir şehir. Her ne kadar resimlerden gözünüzün önünde küçük bir sahil kasabası canlansa da gökdelenleri, işlek caddeleri, yerel ekonomisi ile 24 saat canlı bir şehir sizleri bekliyor. Port Louis, adından da anlaşılacağı üzere şehrin limanı. Hem yolcu gemilerinin hem de adaya gelen turistlerin şehre giriş kapısı. Alışveriş mekanları, restoranlar ve pazarlar bulunuyor. Şehirde pek çok farklı kültürün etkisi var. Fransız koloni binaları, İngiliz Saint James Katedrali gibi çok sayıda Avrupa etkisi görülebiliyor. Mauritius’ta etkili olan bir diğer kültür ise Çin’den geliyor. Çin Mirasları Müzesi’nin de bulunduğu Çin semtinde kendinizi ülke değiştirmiş gibi hissetmeniz olası.
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Grand Baie
Grand Baie, büyük körfez anlamına geliyor. Adından da anlaşılacağı gibi plajlar ve denizin bütünleştiği bu yer Mauritius’un en büyük turizm merkezi. Mauritius’un konaklama alternatiflerinin büyük bölümü burada bulunuyor. Dev tatil köylerinden özel villalara ve pansiyonlara kadar hemen tüm turistler için kalacak yer imkanı var. Mauritius’ta tüm bir tatili bu körfezde geçirebilirsiniz. Plajları, şnorkelle dalış turları, restoranları, kafeleri, eğlence yerleri ile Grand Baie dopdolu ve son derece canlı.
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Eureka Evi
Mauritius’ta başkentte bulunan çok sayıda müzenin arasında, Eureka Evi ayrı bir yer ediniyor. 1830’da adaya gelen aristokratlar için inşa edilen bu koloni evi, tamamen ahşaptan yapılmış. Şık verandası, muhteşem bahçeleri, meyve ağaçları, nehirleri ve küçük şelaleleri ile Eureka Evi bugün bir müze olarak hizmet veriyor.
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Le Morne Brabant
Mauritius’un dağları, adanın coğrafyası nedeniyle oldukça değişik yapılara sahip. Dağların içinde gizli sayısız doğal mağara var. O dağlardan biri de Le Morne Brabant ve hem coğrafi hem tarihi öneme sahip. Le MorneBrabant’ta doğal mağaraların içine köleler tarafından açılan kaçış tünelleri insanın nefesini kesiyor. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan bu tüneller, bir dönemi yansıtması nedeniyle son derece değerli.
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Grand Bassin
Karma bir kültüre sahip olan Mauritius’a etkisini bırakan bir diğer kültür ise Hindistan. Okyanusun öte tarafından gelen Hintliler, Mauritius’a inançlarını ve mabetlerini getirmişler. Grand Bassin, Mauritius’un en kutsal yerlerinden biri. Gölden denize dökülen nehrin, Hindistan’daki Ganj Nehri’ne çıktığına inanılıyor. Hindular için hac mekanı ve etrafta çok sayıda tapınak var. Gölde çıplak ayakla yürümek gelenekseldir. Gölün kenarında bulunan 33 metrelik Shiva heykeli de muhteşem bir manzara oluşturuyor. Grand Bassin bir krater gölü ve binlerce yıl önce sönmüş volkanların üzerini kaplıyor.
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Cap Malheureux
Cennet adası Mauritius’un kuzey ucunda, pek çok geminin batmasına neden olan, son derece tehlikeli kayalık bir bölge bulunuyor. “Talihsizlik Burnu” adı verilen bu yer, İngilizlerle Fransızlar arasındaki savaşa da sahne olmuştu. Cap Malheureux, bugün bir gezi yeri ve kırmızı çatılı Notre Dame Auxiliatrice Killise ile ikonik bir yere dönüştü. Küçük geziler ve sakin plajlar için günübirlik bir dinlenme arayanların uğrak yeri.
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7 Renkli Toprak
Terresdes Sept Couleurs, 7 renkli toprak arazisi Mauritius’unChamarel bölgesinde yer alıyor. Adanın altında bulunan bazalt kayaların ayrışması ile ortaya çıkan demir oksitler, yüzeydeki toprağa kırmızı, kahverengi, gri ve mor renkleri veriyor. İçlerindeki minerallerin etkisiyle oluşan küçük tepecikler, zaman içerisinde rüzgar ve suyla aşınıyor. Kum katmanlarından oluşan bu doğal küvetler hayran bırakan bir görüntü oluşturuyor.
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Souillac
Mauritius’un güneyindeki Souillac, adanın tarihi merkezlerinden biri. Burada bulunan Batelage limanı, şeker kamışı gemilerinin uğradığı yerdi. Denizcilere adanmış bir mezarlık da bu limanda bulunuyor. Souillac’taki geleneksel evlerden La Nef, ünlü şair Robert Edward Hart’ın eviydi ve bugün müze olarak hizmet veriyor. Rochester Şelaleleri, Savanne Nehri, Gris-Gris Uçurumu yine Souillac’ta görülmesi gereken yerler.
Frederica Doğa Rezervi
Bel Ombre’den dağlara kadar uzanan Frederica Doğa Rezervi, Mauritius’un en büyük şelalesinin de bulunduğu çok geniş bir alanı kaplıyor. Adanın biyo-çeşitliliğinin korunması için kurulan bu özel alanda adaya özgü bitki ve hayvan toplulukları bulunuyor. Bisiklet ve arazi araçları ile gezilebilen alan boyunca geyikler, kuşlar ve parakket gibi nesli tehlike altındaki çok sayıda hayvan görülebiliyor. Dev bitkilerden oluşan ormanlık arazi vahşi yaşama ev sahipliği yapıyor.
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La Vallee de Ferney
La Vallee de Ferney doğal yaşam parkı, vadi içine kurulmuş bir diğer koruma alanı. Dev kaplumbağaların yaşam alanı olarak son derece önemli olan bu vadi, bir otoyol projesi sırasında keşfedildi ve korumaya alındı. Mauritius’a özgü çok sayıda hayvanı doğal yaşamları içinde görme fırsatı yaratıyor.
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Siyah Nehir
Mauritius’u şekillendiren Siyah Nehir (Black River), Hint Okyanusu’ndan başlayıp dağların içine kadar devam ediyor. Gezilmesi mümkün olmayacak kadar büyük olsa da Mauritius’un hemen her yerinde nehrin etkisi görülebiliyor. Deniz kıyısındaki bölümlerinde yunus sürüleri geziyor ve bu bölümde teknelerle ulaşılabilen çok sayıda küçük ada var. Adanın içindeki bölümleri ise Black RiverGorges Ulusal Parkı haline getirildi. Tırmanış, yürüyüş, bisiklet gezileri gibi çok sayıda aktivite yapılabiliyor. Ayrıca nehrin sakin yerlerinde kano ile gezinti düzenlenebiliyor.
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Mauritius mutfağı
Adanın kültürü gibi mutfağı da karma bir yapıda ve değişik kültürlerin birleşmesiyle ortaya çıkmış. Yerel malzemelerle yapılan sokak yemekleri adanın en güzel ve özel lezzetlerini sunuyor. Her köşe başında bulunan tezgahlarda köri, pide, roti, Gateau gibi değişik çeşitler var. Mauritius’un cari poule (tavuk körisi) ise dillere destan acılığı ile ünlü ve kesinlikle dikkatli yenilmeli. Biberli kekler, adaya özgü dürümler ve acılı baharatlar mutfağın başlıca özellikleri Ayrıca Çin ve Hint yemekleri de çok fazla satılıyor.
Maha Shivaratree Festivali
Mauritius’u etkileyen Hint inanç ve kültürünün bir sonucu olarak, Hindistan dışında yapılan en büyük Hindu festivali burada yapılıyor. MahaShivaratree Festivali, her şubatta 250 binden fazla Hindu hacının bir araya geldiği dev bir organizasyona dönüşüyor. Beyaz giyinmiş hacılar, omuzlarında renkli kanwar sunaklarıyla adanın dört bir yanından kutsal göle kadar 3 günlük bir yürüyüş yapıyorlar. Hindu dini adada etkili olsa da Hristiyan bayramları da adada önemli günler. Creole Uluslararası Festivali ise yemek ve sega dansı yapılan kutlamalara sahne oluyor.
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