HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Mauritius’un 13 güzelliği

Hint Okyanusu’nun güneyinde, açık denizin ortasında küçük bir ada olan Mauritius, saklı hazineleri sayesinde her yıl binlerce insanın uğrak yeri oluyor. Kartpostallardan çıkma doğal manzaraları, adeta insanı büyülüyor.

Cennetin adası olarak anılan Mauritius’un plajları, renkli kumsalları ve dağların arasına gizlenmiş mağaraları, doğa tutkunları için bir mıknatıs gibi. Bu uzak harikalar adasında gezginleri bekleyen 13 güzelliği sizin için derledik. 

  • Port Louis 

    Doğa müzesini andıran Mauritius’un başkenti, modern bir şehir. Her ne kadar resimlerden gözünüzün önünde küçük bir sahil kasabası canlansa da gökdelenleri, işlek caddeleri, yerel ekonomisi ile 24 saat canlı bir şehir sizleri bekliyor. Port Louis, adından da anlaşılacağı üzere şehrin limanı. Hem yolcu gemilerinin hem de adaya gelen turistlerin şehre giriş kapısı. Alışveriş mekanları, restoranlar ve pazarlar bulunuyor. Şehirde pek çok farklı kültürün etkisi var. Fransız koloni binaları, İngiliz Saint James Katedrali gibi çok sayıda Avrupa etkisi görülebiliyor. Mauritius’ta etkili olan bir diğer kültür ise Çin’den geliyor. Çin Mirasları Müzesi’nin de bulunduğu Çin semtinde kendinizi ülke değiştirmiş gibi hissetmeniz olası.

  • Grand Baie 

    Grand Baie, büyük körfez anlamına geliyor. Adından da anlaşılacağı gibi plajlar ve denizin bütünleştiği bu yer Mauritius’un en büyük turizm merkezi. Mauritius’un konaklama alternatiflerinin büyük bölümü burada bulunuyor. Dev tatil köylerinden özel villalara ve pansiyonlara kadar hemen tüm turistler için kalacak yer imkanı var. Mauritius’ta tüm bir tatili bu körfezde geçirebilirsiniz. Plajları, şnorkelle dalış turları, restoranları, kafeleri, eğlence yerleri ile Grand Baie dopdolu ve son derece canlı.

  • Eureka Evi 

    Mauritius’ta başkentte bulunan çok sayıda müzenin arasında, Eureka Evi ayrı bir yer ediniyor. 1830’da adaya gelen aristokratlar için inşa edilen bu koloni evi, tamamen ahşaptan yapılmış. Şık verandası, muhteşem bahçeleri, meyve ağaçları, nehirleri ve küçük şelaleleri ile Eureka Evi bugün bir müze olarak hizmet veriyor.

  • Le Morne Brabant

    Mauritius’un dağları, adanın coğrafyası nedeniyle oldukça değişik yapılara sahip. Dağların içinde gizli sayısız doğal mağara var. O dağlardan biri de Le Morne Brabant ve hem coğrafi hem tarihi öneme sahip. Le MorneBrabant’ta doğal mağaraların içine köleler tarafından açılan kaçış tünelleri insanın nefesini kesiyor. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan bu tüneller, bir dönemi yansıtması nedeniyle son derece değerli.

  • Grand Bassin 

    Karma bir kültüre sahip olan Mauritius’a etkisini bırakan bir diğer kültür ise Hindistan. Okyanusun öte tarafından gelen Hintliler, Mauritius’a inançlarını ve mabetlerini getirmişler. Grand Bassin, Mauritius’un en kutsal yerlerinden biri. Gölden denize dökülen nehrin, Hindistan’daki Ganj Nehri’ne çıktığına inanılıyor. Hindular için hac mekanı ve etrafta çok sayıda tapınak var. Gölde çıplak ayakla yürümek gelenekseldir. Gölün kenarında bulunan 33 metrelik Shiva heykeli de muhteşem bir manzara oluşturuyor. Grand Bassin bir krater gölü ve binlerce yıl önce sönmüş volkanların üzerini kaplıyor.

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