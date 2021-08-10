Mauritius’un 13 güzelliği

Souillac

Mauritius’un güneyindeki Souillac, adanın tarihi merkezlerinden biri. Burada bulunan Batelage limanı, şeker kamışı gemilerinin uğradığı yerdi. Denizcilere adanmış bir mezarlık da bu limanda bulunuyor. Souillac’taki geleneksel evlerden La Nef, ünlü şair Robert Edward Hart’ın eviydi ve bugün müze olarak hizmet veriyor. Rochester Şelaleleri, Savanne Nehri, Gris-Gris Uçurumu yine Souillac’ta görülmesi gereken yerler.

Frederica Doğa Rezervi

Bel Ombre’den dağlara kadar uzanan Frederica Doğa Rezervi, Mauritius’un en büyük şelalesinin de bulunduğu çok geniş bir alanı kaplıyor. Adanın biyo-çeşitliliğinin korunması için kurulan bu özel alanda adaya özgü bitki ve hayvan toplulukları bulunuyor. Bisiklet ve arazi araçları ile gezilebilen alan boyunca geyikler, kuşlar ve parakket gibi nesli tehlike altındaki çok sayıda hayvan görülebiliyor. Dev bitkilerden oluşan ormanlık arazi vahşi yaşama ev sahipliği yapıyor.