2024'te konut satışları, yılın 2. yarısında çıkışa geçti

2023 yılında önceki yılların gerisinde kalan konut satışları, 2024'ün ikinci yarısında çıkışa geçti. Son olarak kasım ayında açıklanan satışlarla birlikte 11 ayda, geçen yılın tamamında gerçekleşen satış sayısı aşıldı. 2023'te 1 milyon 225 bin 926 olan satış sayısı, 2024'ün 11 ayında 1 milyon 265 bin 388'e yükseldi. Aralık verilerinin açıklanmasıyla yıllık satış rakamının 1 milyon 400 bin bandına gelmesi bekleniyor. Konut satışlarının artışında faiz indirimi beklentisi ve fiyatların son dönemdeki durgunluğu etkili oldu.

YIL SATIŞ SAYISI 2013 1 157 190 2014 1 165 381 2015 1 289 320 2016 1 341 453 2017 1 409 314 2018 1 375 398 2019 1 348 729 2020 1 499 316 2021 1 491 856 2022 1 485 622 2023 1 225 926 2024 (11 ay) 1 265 388 KREDİLİ SATIŞLAR SON AYLARDA ÇIKIŞA GEÇTİ Kredi faizlerinin yükselmesiyle 2023'ün 2. yarısından itibaren düşüşe geçen kredili satışlar, 2024'ün büyük bölümünde de düşük rakamlarda kaldı. Temmuzdan itibaren ise 10 bin bandından başlayarak 20 binin üzerine çıktı. Kasımda toplam satışların yüzde 14,2'sini kredili satışlar oluşturdu. Yapılan 21 bin 804 kredili satış, Mayıs 2023'ten beri en yüksek seviyeyi gördü.

YABANCIYA SATIŞ 2017'DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE 2018'den itibaren 40 bin ila 60 bin bandında seyreden yabancıya satış sayısı, 2023'te 35 bine gerilemişti. 2024'te düşüş devam etti ve 11 ayda 21 bin 363'te kaldı. Toplam satışın yüzde 1,7'sini oluşturdu. Yabancıya satışın gerilemesi, fiyatların yüksekliği, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan talebin doygunluğa ulaşması gibi nedenlere bağlanıyor. REKLAM KONUT FİYATLARI REEL OLARAK GERİLEDİ TCMB'nin yayımladığı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre; kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre fiyatlar nominal olarak yüzde 29,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde geriledi. Doygunluğa ulaşan fiyatlar, satışların da düşmesiyle enflasyona yenildi. Şubat ayında başlayan düşüş serisi son olarak açıklanan kasım ayında da sürdü.

Büyük şehirlere bakıldığında İstanbul'da yıllık yüzde 26,2, aylık yüzde 2,9, Ankara'da yıllık yüzde 34,8, aylık yüzde 3,4, İzmir'de yıllık yüzde 26,7, aylık yüzde 1,9'luk artış görüldü. En düşük fiyat artışı yüzde 14,9 ile Antalya, Burdur, Isparta, yüzde 24,5 ile Adana, Mersin, yüzde 26 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgelerinde gerçekleşti. En yüksek artış ise yüzde 37,9 ile Balıkesir, Çanakkale, yüzde 40,1 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş, yüzde 40,7 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır'da oldu.