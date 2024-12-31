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        Haberler Ekonomi Emlak 2024'te konut satışları, yılın 2. yarısında çıkışa geçti - Emlak Haberleri

        2024'te konut satışları, yılın 2. yarısında çıkışa geçti

        Gayrimenkul sektörü, 2024'te iki farklı dönem yaşadı. Yılın ilk aylarında düşük rakamlarda seyreden satışlar, kredili alımların da artmasıyla yükseliş trendine girdi. 11 ayda 2023'ün toplam satış sayısı geride bırakıldı. Fiyatlar şubat ayından itibaren reel olarak gerilerken, inşaat maliyeti de Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberi...

        Giriş: 31.12.2024 - 07:17 Güncelleme: 31.12.2024 - 07:17
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        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
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        2023 yılında önceki yılların gerisinde kalan konut satışları, 2024'ün ikinci yarısında çıkışa geçti. Son olarak kasım ayında açıklanan satışlarla birlikte 11 ayda, geçen yılın tamamında gerçekleşen satış sayısı aşıldı. 2023'te 1 milyon 225 bin 926 olan satış sayısı, 2024'ün 11 ayında 1 milyon 265 bin 388'e yükseldi. Aralık verilerinin açıklanmasıyla yıllık satış rakamının 1 milyon 400 bin bandına gelmesi bekleniyor. Konut satışlarının artışında faiz indirimi beklentisi ve fiyatların son dönemdeki durgunluğu etkili oldu.

        YIL SATIŞ SAYISI
        2013 1 157 190
        2014 1 165 381
        2015 1 289 320
        2016 1 341 453
        2017 1 409 314
        2018 1 375 398
        2019 1 348 729
        2020 1 499 316
        2021 1 491 856
        2022 1 485 622
        2023 1 225 926
        2024 (11 ay) 1 265 388

        KREDİLİ SATIŞLAR SON AYLARDA ÇIKIŞA GEÇTİ

        Kredi faizlerinin yükselmesiyle 2023'ün 2. yarısından itibaren düşüşe geçen kredili satışlar, 2024'ün büyük bölümünde de düşük rakamlarda kaldı. Temmuzdan itibaren ise 10 bin bandından başlayarak 20 binin üzerine çıktı. Kasımda toplam satışların yüzde 14,2'sini kredili satışlar oluşturdu. Yapılan 21 bin 804 kredili satış, Mayıs 2023'ten beri en yüksek seviyeyi gördü.

        YABANCIYA SATIŞ 2017'DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

        2018'den itibaren 40 bin ila 60 bin bandında seyreden yabancıya satış sayısı, 2023'te 35 bine gerilemişti. 2024'te düşüş devam etti ve 11 ayda 21 bin 363'te kaldı. Toplam satışın yüzde 1,7'sini oluşturdu. Yabancıya satışın gerilemesi, fiyatların yüksekliği, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan talebin doygunluğa ulaşması gibi nedenlere bağlanıyor.

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        KONUT FİYATLARI REEL OLARAK GERİLEDİ

        TCMB'nin yayımladığı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre; kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre fiyatlar nominal olarak yüzde 29,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde geriledi. Doygunluğa ulaşan fiyatlar, satışların da düşmesiyle enflasyona yenildi. Şubat ayında başlayan düşüş serisi son olarak açıklanan kasım ayında da sürdü.

        Büyük şehirlere bakıldığında İstanbul'da yıllık yüzde 26,2, aylık yüzde 2,9, Ankara'da yıllık yüzde 34,8, aylık yüzde 3,4, İzmir'de yıllık yüzde 26,7, aylık yüzde 1,9'luk artış görüldü.

        En düşük fiyat artışı yüzde 14,9 ile Antalya, Burdur, Isparta, yüzde 24,5 ile Adana, Mersin, yüzde 26 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgelerinde gerçekleşti. En yüksek artış ise yüzde 37,9 ile Balıkesir, Çanakkale, yüzde 40,1 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş, yüzde 40,7 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır'da oldu.

        İNŞAAT MALİYETİNDE ARTIŞ YAVAŞLADI

        İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,48 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 arttı. Yıllık maliyet artışı Eylül 2021'den beri en düşük seviyede gerçekleşti.

        KONUT DIŞI SATIŞ, KONUTU GERİDE BIRAKTI

        2024'ün 11 aylık bölümünde tapuda 2 milyon 670 bin 602 satış işlemi gerçekleşti. Toplam satışın 1 milyon 265 bin 388'i konut, 1 milyon 405 bin 214'ünü ise konut dışı satış oluşturdu. 2021'den bu yana konut satışını aşan konut dışı satış, 2024'te de seriyi sürdürdü.

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