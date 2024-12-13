Yeni yıl için hediye fikirleri!

Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar

CHP Lideri Özgür Özel, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır ve Habertürk TV sunucusu Semiha Şahin'in sorularını yanıtladı. Özel, Suriye'de yaşananlarla ilgili "Erdoğan başardı etti deniyor. 13 yıl önce söylediği sözü sanki bugün onu haklı çıkarmış. Geçen 13 yıl boyunca her şey onu haksız çıkardı" dedi. Özel, MİT Başkanı Kalın'ın Emevi Camii'nde namaz kılması ile ilgili "Bugünkü gidişini siyasi şov gibi değerlendirmek istemem. 2012 yılında Erdoğan'ın ağzından 'Çok yakında Emevi camiine gideceğiz' demişti. 12 yıl önce. Bu namaz o namaz değil. Şimdi kılarsa da o namaz değil. O kadar şehit, dünya kadar sığınmacı var. O namaz o günkü namazdı. Erdoğan'ın namazının kazasını yapmak da MİT başkanına düşmez." dedi. Özel "Hükümete önerim; Suriyeli sığınmacılar için eve dönüş paketi önermeliyiz" ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özel cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de "İlk kez Habertürk'te açıklıyorum. Kurultaydan sonra genel başkanlık makamına girince kızım İpek'e söz verdim, CHP'de en doğru aday kimse o aday olacak. CHP'nin genel başkanı temel karar verici noktadadır." dedi