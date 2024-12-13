HT Gastro
Stil

Yeni yıl için hediye fikirleri!

2025 yılı geldi geliyor. Sevdiklerinizi mutlu etmek için harika hediye fikirleri arıyorsanız doğru yerdesiniz! İşte farklı zevklere göre unutulmaz bir yeni yıl hediyesi seçmenize yardımcı olacak öneriler...

Giriş: 13.12.2024 - 08:30 Güncelleme: 13.12.2024 - 08:30
Habertürk
Haberler Stil Yeni yıl için hediye fikirleri!

Yeni yılın ilk saatleri, sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirdiğimiz, mutlu anılar biriktirdiğimiz bir dönem. Elbette sadece samimi bir tebessüm ve içten bir 'yeni yıl' dileği paha biçilmez! Peki bunun yanında sevdiklerinize unutulmaz bir hediye vermeye ne dersiniz? Farklı zevklere göre yılbaşı hediye önerileri arıyorsanız doğru yerdesiniz...

Yeni yıl hediyelerinizi seçerken, sevdiklerinizin ilgi alanlarını ve kişisel zevklerini göz önünde bulundurmak önemli... Bir de yıllar geçse de hatırlanacak yılbaşı anısı için hediyenizi bir notla kişiselleştirerek daha da özel hale getirebilirsiniz!

KIYAFET VE AKSESUARLAR

Yılbaşı temalı kazaklar: Klasikleşmiş yılbaşı motifleriyle süslenmiş kazaklar, eğlenceli ve sıcak bir hediye seçeneği. Özellikle eğlenceli bir karaktere sahip olanlar için bu tarz hediyeler sıcacık bir gülümseme yaratacaktır.

Şık ve zamansız parçalar: Riskli karar almak istemiyorsanız zamansız parçalara şans verebilirsiniz. Kadınlar için zarif bir ipek bluz, erkekler için klasik bir beyaz gömlek, güneş gözlüğü gibi dolapların vazgeçilmezi olacak hediyeler tercih edebilirsiniz.

Kış aksesuarları: Şık atkılar, eldivenler veya bereler kullanışlı bir seçim olabilir.

Parti kıyafetleri: Yeni yılı coşkuyla kutlayan sevdikleriniz için parıltılı bir elbise ya da şık bir blazer ceket ideal hediye seçenekleri arasında.

Ev kıyafetleri: Bazı sevdikleriniz sosyal bir kelebekken bazıları da işten eve ışınlanmanın hayalini kuruyordur kesin. Bu kişilere evlerinde rahat edebilecekleri hediyeler satın alabilirsiniz. Yumuşacık ve rahat pijama takımları, panduflar, giyilebilir battaniyeler yeni yılın soğuk günlerinde sevdiklerinizi mutlu edecek.

MAKYAJ VE KOZMETİK

Kozmetik ve makyaj meraklıları için özellikle yeni yıla yakın çok sevimli kutular hazırlanıyor. Bu tarz kutulara göz atarak sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.

Makyaj setleri: Renkli bir göz farı paleti, nude tonlarında bir ruj seti ya da yılbaşı için özel üretilmiş hediye kutularıyla makyaj tutkunu sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

Cilt bakım ürünleri: Nemlendirici krem, yüz maskesi ya da cilt bakım rutini için özel setler, hem kullanışlı hem de şık bir hediye seçeneği.

Parfümler: İkonik bir koku ya da sevdiklerinizin favori parfümüyle zarif bir hediye sunabilirsiniz. Ayrıca, yılbaşı temalı parfüm setleri de dikkat çekici bir seçenek.

Doğal kozmetik ürünleri: Vegan ya da organik içerikli makyaj ve cilt bakım ürünleri, çevre dostu bir tercih yapmak isteyenler için iyi bir alternatif...

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ HEDİYE SEÇENEKLERİ

Kişiye özel kupalar, ajandalar, fotoğraflı çerçeveler ya da ellerinizle ördüğünüz atkı-şapkalar sevdiklerinizi düşündüğünüzü göstermenin anlamlı bir yolu olabilir.

HOBİ SETLERİ

Resim yapmayı seven birine bir akrilik boya seti, yemek yapmayı seven birine şef bıçakları ya da el işlerine meraklı birine şık bir örgü seti hediye edebilirsiniz.

HEDİYE YERİNE FARKLI DENEYİMLER...

Bazılarını hediye mutlu ederken bazılarını da farklı deneyimler cezbeder. O zaman alışılmışın dışına çıkmak isteyenler için deneyimler satın almaya ne dersiniz? Spa günü, yemek atölyesi, konser-tiyatro bileti ya da hafta sonu kaçamağı için kısa tatiller sevdiklerinize güzel anılar bırakacaktır.

HEDİYE KUTULARI

Minik minik hediyeleri bir araya getirerek özel kutular da oluşturmak mümkün.

Gurme kutular: Çikolata, kurabiye, kek, kahve, çay gibi lezzetlerden özel ve kişiselleştirilmiş kutular hazırlayabilirsiniz.

Bakım kutuları: Sabun, losyon, mum ve banyo tuzları gibi ürünlerin yer aldığı setlere göz atabilirsiniz.

Kendi kutunuzu oluşturun: Bir temaya bağlı kalmak yerine birbirinden farklı hediyeleri birleştirerek tamamen kişiselleştirilmiş bir kutu tasarlayabilirsiniz.

SEVDİKLERİNİZİN PATİLİ DOSTLARINA...

Hayvansever dostlarınız ve onların sevimli evcil hayvanları için de pek çok seçenek mevcut.

Oyuncaklar: Diş kaşıma oyuncakları, tırmalama tahtaları gibi ürünlere bakabilirsiniz.

Lezzetli atıştırmalıklar: Evcil hayvanlara uygun özel üretim atıştırmalıklara göz atabilirsiniz.

Tasma ve aksesuarlar: Kişiselleştirilebilen isimlikler, sevimli kıyafetler ya da yumuşacık yataklar harika birer hediye olabilir.

EV HEDİYELERİ

Yeni yıl ruhunu yuvalarına taşımak isteyen sevdikleriniz için ev hediyelerine de göz atabilirsiniz.

Dekoratif objeler: Yılbaşı temalı mumlara, biblolara, kar kürelerine, çerçevelere ya da minyatür çam ağaçlarına bakabilirsiniz.

Ev bitkileri: Kısa zamanda solan bir çiçek yerine bakımı kolay ve dayanıklı bitkileri inceleyebilirsiniz. Monstera, starliçe, kılıç çiçeği, zamia, pilea, para çiçeği ve sukulentleri örnek verebiliriz.

Mutfak gereçleri: Şık bir kahve fincanı seti, kupa, termos ya da kahve-çay makineleri de uygun olabilir.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER...

Kablosuz kulaklık, akıllı saat ya da tablet gibi teknolojik hediyeler sevdikleriniz için ideal olabilir.

ÇOCUKLARA HEDİYELER

Belki de yetişkinlerden daha çok çocuklar yeni yılda hediye bekler. Minikler için eğitici oyuncaklar, minik arkeologlar için dinozor setleri, yapbozlar, legolar, yaratıcı setler çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayacaktır. Ayrıca, yaşlarına uygun kitap serileri de onları mutlu edebilir.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Evlilik erkeklere yarıyor
Pek çoğumuz için şaşırtıcı olmayan sonucu, bilim kanıtladı. "Evlilik erkeklere yarıyor, kadınlara değil!" diyenler haklı çıktı
Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
Vitamin ve gıda takviyelerinin bilinçsizce kullanılması sağlığı tehdit edebilir. Kontrolsüzce kullanılan bu ürünler böbrek taşı, karaciğer hastalıkları ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tamer Çeviker, "İhtiyacı olan kişiler kullanmalı; çünkü günümüzde yediğimiz gıdalarda vitamin oranları geçtiğimiz yıllara kıyasla maalesef daha az. Bu nedenle örneğin, sporcularda D vitamini, magnezyum, kalsiyum, wheey proteini; 50 yaş üstünde de kollajen, omega 3 gibi vitamin ya da mineral takviyesi ihtiyacı meydana gelebilir" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Birleşik Krallık'taki en revaçta erkek isim Muhammed
Birleşik Krallık'ta 2023 yılında erkek bebeklere en çok verilen isim Muhammed oldu. Kraliyet isimleri olan Charles, Harry ve William'da ise düşüş gözleniyor. Ülkede en çok verilen ismin Muhammed oluşu, demografik değişimin çarpıcı sonuçlarından biri olarak öne çıkıyor.
İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
Estetikte yeni çağ
Yıllarca bizimle beraber yaş alan ünlü isimlerden bazıları hiç yaşlanmamış gibi görünüyor. Sırrı, 'fark edilmeyen estetik' başarısı olabilir mi? Lindsay Lohan'ın değişimi, estetikte yeni çağın başladığını ispatlıyor
Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
Oxford Sözlüğü, yılın kelimesi olarak sosyal medyanın aşırı ve gereksiz kullanımını tanımlayan "beyin çürümesi"ni seçti. Bu kavram, aşırı ekran süresinin zihinsel ve duygusal sağlığa olan olumsuz etkilerini vurguluyor. Peki tam olarak beyin çürümesi ne zaman oluyor? Beyin çürümesinin zararları neler ve nasıl önlenir?
Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
Yapay zeka destekli diyet listeleri ne kadar güvenilir? Uzmanlar, sağlıklı kilo kaybı için yapay zeka uygulamalarının risklerini ve bireye özgü beslenmenin önemini vurguluyor. Diyetin kişinin parmak izi gibi olduğunu belirten beslenme ve diyet uzmanları, bu tür listelerin bireye özel olarak hazırlandığını ve kısa vadeli çözümler yerine sürdürülebilir yaklaşımları benimsemek gerektiğine dikkat çekiyor
Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
Bu sene Michelin Türkiye 2025 seçkisinde 2 restoran daha yıldız aldı. İstanbul, İzmir ve Bodrum önemli restoranlarıyla dünyanın önde gelen gastronomi şehirleri arasına girdiler. Hem yerel lezzetlere hem de dünya mutfaklarının başarılı örneklerine ev sahipliği yapıyorlar.
Erkekleri tanıma rehberi
Sizce erkekler kaça ayrılır? "Ayrılsa ayrılsa en fazla 2'ye" diyenler yanıldı. Erkek kişilik tiplerinden en bilinenleri Alfa ve Beta olsa da Gamalar, Omegalar, Deltalar ve Sigmaları yok sayamayız. Etti mi size 6?
Günde 2 milyar fincan kahve içiliyor
2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
Oxford, Cambridge ve Collins gibi ünlü sözlüklere göre 2024'in en çok konuşulan kelimeleri neler? Z kuşağı dışında hiç kimse için bir anlam ifade etmeyen bu kelimeler hangileri ve neden seçildiler?
Azalan gün ışığı, kış depresyonu sebebi
Kış depresyonunun, mevsimsel depresyon olarak da bilinen bir depresyon türü olduğunu belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Özge Selçukoğlu Kilimci, "Mevsimsel depresyon özellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkar, ilkbaharla birlikte belirtileri hafifler. Kış depresyonunun temel nedeni gün ışığının azalmasıdır. Gün ışığı, serotonin üretimini artırarak ruh halini iyileştirir ve uyku düzenini etkileyen melatonin hormonunu dengeler. Azalan gün ışığı ise bu dengeyi bozabilir ve depresyon belirtilerine yol açabilir" dedi
Moda devinden astronot giysisi
İnsanlık için küçük, ama bir marka için dev adım! Lüks moda markası Prada, Ay'a çıkacak ilk kadın astronot Christina Koch'un da dahil olduğu NASA astronotları için uzay kıyafetleri tasarladı. Ama uzay giysisi tasarlayan ilk 'yüksek moda markası' olsa da, uzaya çıkan ilk marka değil. Bugüne kadar güzellik serumu, hatta çikolata bile uzaya çıktı...
Dünyanın en dik tren yoluna sahip
Hatırlamak için unutmanın faydaları!
1800'lerin sonunda öğrenme ve hafıza üzerine çalışmalar yapan psikolog Hermann Ebbinghaus'un, bilginin ne kadar çabuk unutulduğuna dair bir matematiksel formül olan 'Unutma Eğrisi' belki benim gibi unutma ve hatırlama konusunda kafası karışık olanların durumu için bir fikir verebilir.
Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?
Son yıllarda inek sütüne alternatif olarak bitkisel sütler, market raflarında ve kafelerde yerini almaya başladı. Yulaf, badem ve soya gibi bitki bazlı sütler, birçok kişinin çeşitli nedenlerle tercihi haline geliyor. Ancak bitki bazlı sütlere artan bu talep, önemli bir soruyu da gündeme getiriyor: Bitki bazlı sütler mi yoksa inek sütü mü daha faydalı? Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Doç. Dr. Binnur Okan Bakır ve Gıda Mühendisi Ebru Akdağ anlatıyor
Yalnızlığınız yapay zekanın ne kadar umurunda?
Yale Üniversitesi’nden psikoloji profesörü Lauri Santos, ABD’de insanların yaklaşık yüzde 60’ının ‘kendisini yalnız hissettiğini’ söylüyor. “Bu obezite ya da diyabet oranından daha kötü!” deyip ekliyor: “Yalnızlığın bedenlerimizi ve zihinlerimiz üzerindeki etkisi halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturuyor!”
'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
Tasarımcılar, yiyecekten ilham alma işini daha eğlenceli ve sürrealist bir boyuta taşıdı. Yiyecek şeklinde çantalar yükselişe geçen bir trende dönüştü. Sıradan yiyecekleri tasvir etmesine rağmen, bu çantalar bin doların üzerinde satış etiketi taşıyor
Erkeklere tövbe ettiren 4B hareketi nedir?
Evlenmek, flört, doğurmak ve seks yok! Güney Kore'nin 4B Hareketi, neden Trump'ın zaferinden sonra ABD'de yükselişte?
Şarkılar emekli olur mu?
Doktorlar işitme kaybıyla ilgili bir şey yapamayacaklarını söylese de bir süre önce haberdar olduğu, hasarlı iç kulak dokusunu onarmanın ve değiştirmenin yollarını arayan yaklaşık 100 bilim insanından oluşan Stanford İşitme Kaybını Tedavi Girişimi'i sayesinde yeniden ümitlenmiş. Bilim insanları dünyada işitme kaybı probleminin arttığını bugün 1.5 milyar insanın bu rahatsızlıktan etkilendiğini söylüyor. Eğer her şey yolunda giderse dört başı mamur bir konser’ verebilme umudunun geri geldiğini belirtiyor Paul Simon: “Altı ay önce karamsardım ama şimdi iyimserim...”
Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
İnsanları sayılara anlamlar yüklemesi yeni bir şey değil. Ta antik Mısır’a, Yunan’a kadar gidiyor. Mısır’da sayıların kozmik bir düzeni yansıttığına inanılırmış. Mezopotamya’da sayılar tanrılarla ilişkilendirilmiş. Yunan matematikçi Pisagor sayıları sadece matematiksel değil ruhsal anlamlar taşıyan semboller olarak da görürmüş. ‘1’ ve ‘4’ün mistik özellikler içerdiğini tüm tek sayıların erkek, tüm çift sayıların dişi olduğunu düşünüyormuş. Günümüzde ‘numeroloji’ye inanan bir dolu insan var. ‘Melek Sayılar’ kavramı ise hep topu 20 yıllık!
Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
Bebeklerin uyumasını kolaylaştırmak için 'beyaz gürültü' varsa, yetişkinler için de 'kahverengi gürültü' var. Dolayısıyla uyumak için sese ihtiyaç duyanların televizyon eşliğinde uyumak istemesi anlaşılabilir. Ama uyku kalitesi için gürültü türü de önemli...
Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
Ispanak, pazı, pancar, lahanayı geride bırakarak çok yüksek vitamin ve mineral konsantrasyonuna sahip olduğu kanıtlanan bu sebzeye, uzmanlara göre, gereken değeri vermiyoruz.
Düşünceleri susturmanın 14 yolu
Aşırı düşünmek, belirli düşünceler üzerinde durmak veya sürekli olarak bir durumu veya olası sonucunu tahmin etmek anlamına geliyor. Zihinde bir ileri bir geri giden bu düşüncelerin pek bir yararı yok; aksine zararı çok! Belli düşüncelere takılı kalmaktan yorulduysanız, eyleme geçin, önce geri çekilin, dikkatinizi dağıtacak bir şeyler bulun, büyük resme odaklanın, meditasyon yapın, topraklama tekniğini uygulayın ve başarılarınıza odaklanın...
Yılın kelimesi: Manifest
Cambridge Sözlüğü, geleneksel olarak belirlediği yılın kelimesini duyurdu! 'Yılın kelimesi', şarkıcı Dua Lipa gibi ünlü isimlerin de desteklediği wellness (iyi yaşam) trendinin etkisiyle 'manifest' olarak açıklandı
Spor yaparken bu 7 altın kurala dikkat!
Spor yapmak, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Ancak doğru yöntemlerle yapılmazsa yaralanmalarla sonuçlanabilir ve sağlığa zarar verebilir. Sağlıkla spor yapmanın yolu, vücudu dinlemek, doğru teknikleri kullanmak ve gerekli önlemleri almakla başlıyor. Spor yaparken amaç sadece fiziksel yönden sağlık kazanmak değil; aynı zamanda uzun vadede genel sağlığı korumak... Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Köken, sağlığı riske atmadan spor yapmanın püf noktalarını anlattı
İkinci First Lady'lik dönemi stili
Beyaz Saray'da ikinci Melania Trump dönemi başlıyor! Geçmişte onu giydirmeyi reddeden modacılar tutum değişikliğine gidecek mi, göreceğiz. İşte seçim gecesi ipuçlarını aldığımız yeni dönem stiline dair beklentiler...
Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
Bugün, 19 Kasım Dünya Erkekler Günü! Siz de ilk kez mi duyuyorsunuz; yalnız değilsiniz... 1999 yılında Trinidad Tobagolu Jerome Teelucksingh, 'Dünya Erkekler Günü' için tarih ararken babasının doğum gününü onurlandırmak için 19 Kasım'ı tercih etmiş. Günün anlam ve önemini ise 'dürüst ve çalışkan erkekleri' onurlandırmak, erkeklerin fiziki ve mental sorunlarına farkındalık yaratmak diye açıklıyor.
Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
Glen MacPherson, 2012 yılında Britanya Kolombiyası’nda küçük kıyı kasabası Sechelt'te ilk kez ‘sesi’ duyuyor. Sosyal araştırma ve psikoloji alanında doktora yapan MacPherson, dünyda bu sesi duyanları buluşturmak için ‘Dünya Uğultu Haritası ve Veri tabanı Projesi'ni kurmuş ve burada insanları deneyimlerini bildirmeye davet ediyor.
Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
Marketten aldığınız yoğurda güvenmiyor, yıllardır çiğ sütle evde kendi yoğurdunuzu kendiniz mi yapıyorsunuz? Benim 16 yıldır yaptığım gibi... Cevabınız evet ise bu haber tam size göre.
Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
Genç yaşta botoksa başlamak kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatsa da, uzmanlar botoks işlemine erken yaşlarda başlamamak gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle 20'li yaşlarda botoks yerine güneş kremi kullanmanın öncelikli olduğunun altı çiziliyor
Emojiler dili nasıl değiştirdi?
Gülen yüzler, kalpler, başparmaklar, kavuşturulmuş eller, "Teşekkürler" anlamına geldiğini sandığımız ancak iki elin "Çak" yaptığı işaretler... Bunlar internet kullanıcılarının iletişim kurabileceği binlerce emojiden sadece birkaçı. Ekrana bakma sürelerinin 14-15 saatlere çıktığı günümüz yaşam tarzında dilimizin temel taşlarından biri artık emojiler. Hatta öyle ki, varlığı ayrı bir anlam, yokluğu ayrı. 
Ara tatilde nereleri gezelim?
Çocukların ara tatili en iyi şekilde değerlendirebilecekleri seçenekleri sıralıyoruz. Hangi semtte hangi etkinlik var, hangi müzeler gezilebilir, her ilgi alanına uygun aktivite rehberi..
Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
Çiftlerin sosyal medyada günlük hayatlarını sergiledikleri bazı profillerin milyonlarca takipçisi var. Bizim eğlence için takip ettiğimiz bu hesaplar onlar için milyonlarca lira kazandıkları birer 'şirket'! Peki bu çiftler ayrılık kararı aldıklarında bu ortak hesaplar nasıl bölünüyor? Takipçilerin kimde kalacağına nasıl karar veriliyor? Son yıllarda birçok çift, evlilik sözleşmesine sosyal medya hesaplarının nasıl paylaşılacağına dair maddeler eklemeye başladı bile...
'Sıkıcı' bulunuyordu! Nasıl moda oldu?
Uzun zamandır ‘sıkıcı’ ve ‘klasik’ bir imajla anılan çizgili gömlekleri etrafta sık sık görür olduk. Peki çizgili gömleklerin moda sahnesinde bu kadar popüler olmalarının nedeni nedir?
Depresyon mu tükenmişlik mi?
Günlük hayatın stresi altında ezilenlerin sıkça yaşadığı iki ruhsal durum: Depresyon ve tükenmişlik. Benzer belirtileriyle ayırt edilmesi güç bu iki durumda dikkat edilecek şey şu; biri durumla sınırlıyken; diğeri tüm hayata yayılıyor
Sahnelerde alkış enflasyonu var!
“En son ne zaman bir oyunun yuhalandığını gördün” diye sordu arkadaşım. 40 yıldır tiyatroya gittiğimi ama daha bir tane bile seyircinin yuhaladığı oyuna denk gelmediğimi söyledim. “Demek tüm oyunlar harika, hiç kötü bir oyun sahnelenmiyor tiyatrolarımızda, ne güzel” deyip kahkaha attı!
Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
Uykusuzluk sorunu yaşayan yüzde 50'nin arasında yer alan kişi siz olabilir misiniz? Uyku uzmanların 4-7-8 nefes tekniğini öneriyor
Modayı takip etmemek trend oldu
Modayı takip etmemek trend oldu ve hızla yayılıyor. Zenginler artık bir sezondan daha uzun süre giyebilecekleri kaliteli giysilere yatırım yapıyor ve gene zengin görünmeyi başarıyor. Bu neden ve nasıl olabiliyor? Sessiz lüks kavramı tam olarak ne demek? Bu kavramı hayatınıza sokmak için ne yapabilirsiniz? Sessiz lüks denince akla gelen markalar hangileri?
Erkeklere pantolon rehberi
Jean, chino, kumaş pantolon… Erkekler için pantolon seçmek hiç bu kadar kafa karıştırıcı olmamıştı. İşte doğru pantolon seçimi için ipuçları...
Aşktan değil pislikten!
Öpüşmenin kökeni, sandığımız kadar romantik ya da sevgi kaynaklı çıkmadı! Yeni bir araştırmaya göre öpüşme, atalarımızdan devredilmiş, körelmiş bir primat bakım biçimini temsil ediyor
Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
3 yıl önce TikTok’taki #bookTok etiketini ilk duyduğumda kendimce böyle sarkastik şeyler yazmışım Nobelli yazarımız için. Bugün geldiğimiz noktada Orhan Pamuk’un o zaman TikTok videosu çekmemesinin hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü ‘bir haber okudum TikTok’a bakış açım değişti!’
Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
Havalar soğuduğunda en yakın arkadaşımız olan sıcak su torbalarının da bir son kullanma tarihi var. Kucağındaki sıcak su torbasının patlamasıyla vücudunda yanıklar oluşan bir kadın, bu ürünlerin de bir son kullanma tarihi olduğunu acı bir şekilde öğrendiğini söylüyor ve uyarıyor: Hepsini kaynar suyla doldurmayın, yarısını soğuk suyla doldurun, basınç nedeniyle sonuna kadar doldurmayın ve üzerlerindeki tarihleri kontrol edin
Kadınlar ve erkekler ağrıyı farklı mı hissediyor?
Yeni bir araştırmaya göre, cinsiyetiniz ağrı kesici ilaçlara ne kadar iyi yanıt verdiğinizi belirleyebilir
Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
Türkiye'de her 4 kadından birinde migren var. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen migrene karşı "migren dostu ofisler"in önemine ve yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz, "2019 verilerine göre, ekonomi üzerindeki migren yükü 21.8 milyar TL. Migren dostu işyerleri sadece işyerindeki verimliliği artırmakla kalmayacak, o kişinin ev içindeki, sosyal ortamdaki yaşam kalitesini artıracak. Ağrıya bağlı ağrı kesici kullanımını ve acile başvurusunu azaltacak" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
En kaliteli zeytinyağı hangisi?
Kuzey Ege'de zeytin hasadı zamanı geldi çattı. Bu aydan başlayarak şubat ayına kadar hasat devam edecek. Peki zeytinyağı alırken neye dikkat etmek gerekir? Hangi yağdan almalıyız? Kaliteli bir zeytinyağını nasıl anlayacağız? Kalite neye göre değişiyor?
Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
"Mavi Kuşak", dünyanın en yaşlı ve en iyi hayat standartlarına sahip olan insanlarından bazılarına ev sahipliği yapan coğrafi bölgelere verilen bilimsel olmayan bir terim. Bu kıstaslara uyan ise beş bölge var: Okinawa, Nicoya, Loma Linda, Icairia ve Sardinia. Son üye ise, katı kuralların getirilmesiyle yaşam süresi 65'ten 85'e yükselen Singapur. Buralarda yaşayan insanlar, genelde bitkisel bazlı besleniyor. Gün içinde egzersizler yapıyor. Yeteri kadar uyuyor. Aktif bir sosyal yaşantısı ve hayatta bir amacı var.
Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
Havaların soğumaya başlaması ve gardıropların yenilenmesiyle birlikte süet kumaş, görkemli bir dönüş yapıyor. Özellikle de ceketlerde... Uluslararası bir satış sitesinde 'süet ceket' aramalarının temmuz ayından bu yana yüzde 260'tan fazla artması dikkat çekici
AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki durumun "oldukça değişken" olduğunu söyleyen AB yetkilileri, mevcut şartlarda AB ülkelerindeki Suriyeli mültecilerin zorla gönderilmesinin "şu an mümkün olmadığını" söyledi.
Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
BBC Arapça, eski Suriye yönetiminin zanlıları gözaltında tutup, işkenceden geçirdiği gizli güvenlik ve istihbarat kuruluşlarının içine girdi.
Şiddetli sağanak yağmur ve yoğun kar!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri sağanak yağmurlu, Karadeniz'in iç kesimleri ise kar yağışlı olacak. Diğer bölgeler sis ve puslu, güney bölgeler de parçalı bulutlu olacak. Yağışların; Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Giresun çevrelerinde çok kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde de şiddeti sağanak yağmur bekleniyor
Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!
Edirne'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, evin duvarına çarparak alev alev yandı. Feci kaza sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Küle dönen otomobilde yapılan incelemede 4 kişinin yanarak öldüğü tespit edildi
Yapay zekâ alarmı
Yapay Zekâ (YZ) baş döndürücü bir hızla yaygınlaşıyor. YZ'nin yaygınlaşması bazı mesleklerin ortadan kalkacağı, işsizliğe sebep olacağı endişelerine yol açtı. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler Teknoloji Ofisi'nin hazırladığı raporda, YZ'nin bazı mesleklerde önemli dönüşümler sağlasa da iş kayıpları açısından etkisinin medyada yazıldığı kadar büyük olmayacağı ve kesinlikle işsiz bir geleceğe yol açmayacağı ileri sürüldü. Ancak, önlemler alınmadığı takdirde yüksek gelirli ülkelerin YZ'den orantısız bir şekilde yararlandığı, düşük ve orta gelirli ülkelerin ise geride kaldığı, aralarındaki uçurumun derinleştiği bir gelecek uyarısında bulunuldu. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi
Kitap sevginiz aslında Tsundoku Sendromu olabilir!
Kitap okuyan insanlar kendi içinde kaça ayrılır bilinmez. Bazıları sadece okuyacağı zaman kitap alır, bazıları birden fazla kitap alır, depolar, zamanı geldikçe okur, bazıları ise okumasa da durmadan kitap almaya devam eder... Peki okunmamasına rağmen alınan o kitapların psikolojik bir arka planı olabileceğini biliyor muydunuz?
Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
İzmir'de, markette "omuz atma" nedeniyle çıkan ve 30 yaşındaki Semih Kenan Köse'nin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili olarak savcı, sanık üç kardeş ile Köse'nin kız arkadaşına yönelik mütalaasını açıklandı. İşte istenen cezalar...
Evlilik erkeklere yarıyor
Pek çoğumuz için şaşırtıcı olmayan sonucu, bilim kanıtladı. "Evlilik erkeklere yarıyor, kadınlara değil!" diyenler haklı çıktı
Beşiktaş, kuzeyde kayıp!
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların golünü 21. dakikada Gedson Fernandes attı. Beşiktaş, organizasyondaki 4. yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.
Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
Beşiktaş'ın İngiliz orta saha oyuncusu Oxlade-Chamberlain'in nişanlısı Perrie Edwards'ın 19 milyon takipçiye sahip ünlü bir şarkıcı olduğu ortaya çıktı
Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
Hatay'da kahreden bir olay yaşandı. İskenderun ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Rusya, Suriye'de anlaşmaya yakın
2015'ten beri Beşar Esad Yönetiminin davetiyle Suriye'de bulunan Rusya, Tartus ve Hmeymim'deki üsleri için Suriye'deki yeni yönetimle masaya oturdu. Orta Doğu'daki iki önemli üssünü kaybetmek istemeyen Rusya'nın yeni yönetimle anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
MİT Başkanı Kalın Şam'da
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldığı Şam ziyaretinde HTŞ lideri Colani'nin sürdüğü araçla birlikte görüntü vererek Şam'da Türkiye etkisini gösterdi
Göz göze
Serenay Sarıkaya'dan ayrıldığı iddia edilen Mert Demir, şarkısını Sezer Çakır'ın gözlerinin içine baka baka seslendirdi
Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
CHP Lideri Özgür Özel, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır ve Habertürk TV sunucusu Semiha Şahin'in sorularını yanıtladı. Özel, Suriye'de yaşananlarla ilgili "Erdoğan başardı etti deniyor. 13 yıl önce söylediği sözü sanki bugün onu haklı çıkarmış. Geçen 13 yıl boyunca her şey onu haksız çıkardı" dedi. Özel, MİT Başkanı Kalın'ın Emevi Camii'nde namaz kılması ile ilgili "Bugünkü gidişini siyasi şov gibi değerlendirmek istemem. 2012 yılında Erdoğan'ın ağzından 'Çok yakında Emevi camiine gideceğiz' demişti. 12 yıl önce. Bu namaz o namaz değil. Şimdi kılarsa da o namaz değil. O kadar şehit, dünya kadar sığınmacı var. O namaz o günkü namazdı. Erdoğan'ın namazının kazasını yapmak da MİT başkanına düşmez." dedi. Özel "Hükümete önerim; Suriyeli sığınmacılar için eve dönüş paketi önermeliyiz" ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özel cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de "İlk kez Habertürk'te açıklıyorum. Kurultaydan sonra genel başkanlık makamına girince kızım İpek'e söz verdim, CHP'de en doğru aday kimse o aday olacak. CHP'nin genel başkanı temel karar verici noktadadır." dedi
ECB faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Böylece 2024 genelinde 4 faiz indirim kararına imza atmış oldu. ECB karar metninde "Dezenflasyon süreci rayında ilerlemektedir" ifadesi yer aldı. ECB Başkanı Lagarde faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında "Dezenflasyon süreci devam ediyor, 2025'te yüzde 2,3 çekirdek TÜFE bekliyoruz. Finansman koşullarında bir gevşeme var, verileri takip edip, toplantıdan toplantıya kararlarımızı alacağız" dedi
G.Saray sonunu getiremedi!
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geri düşen sarı-kırmızılılar, maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. G.Saray'ın gollerini Elias Jelert ve Yunus Akgün kaydetti.
Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz sahiline yakın bölgelerinden Rostov'a ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleri ile saldırdı. 11 Aralık akşamı gerçekleştirilen Saldırıda 6 ATACMS füzesi kullanıldı. 2 adet füze düşürüldü. Geri kalan 4 füze ise hedeflerine ulaştı. Pentagon Sözcüsü Sabrina ise yaptığı açıklamada Rusya'nın yeniden Oreşnik balistik füzelerini kullanacağına dair bilgiler geldiğini ancak saldırının ne zaman gerçekleşeceğine dair net bir tarih belirtemediklerini dile getirdi.
Suriye el kitabı: Kim kimdir?
2010 yılında esen Arap Baharı rüzgarı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki ülkelerin siyasi ve toplumsal yapısını değiştirdi. Toplumsal ayaklanmalar, meydan hareketleri birçok ülkede iktidarın ve rejimin değişmesine sebep oldu. Bu sürecin en karmaşıklaştığı ülke ise 13 yıldır iç savaşın içinde olan Suriye. Heyet Tahrir El Şam'ın liderliğindeki Esad iktidarı karşıtı muhalif silahlı gruplar, başkent Şam'ı ele geçirerek 53 yıllık Esad hanedanlığını yıktı. Ancak Suriye'de hala birçok irili ufaklı güç var. Peki Suriye'deki gruplar kimler? Kuruluşları ve güncel durumları nasıl? Hangi ülkeler hangi grupları destekliyor?
"İlk 8'de çıkmak istiyoruz!"
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu ve "Sakatımız çok, zor bir dönemden geçiyoruz. Bundan sonra iç saha maçı ve Ajax maçını kazanıp, ilk 8'de çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.