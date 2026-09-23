İran'dan "New York'ta Katar arabuluculuğunda ABD ile temas kurduk ve şartlarımızı ilettik" açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın New York'ta Katarlı bir arabulucu vasıtasıyla ABD ile temas kurduğunu ve bu görüşmede ülkesinin şartlarının karşı tarafa iletildiğini bildirdi.

İran devlet televizyonuna göre Bekayi, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için New York'ta bulunan İran ve ABD heyetlerinin görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Bekayi, temasın Katarlı bir arabulucu vasıtasıyla gerçekleştiğini belirterek, "Bu etkileşim, İran'ın şartlarını iletmeyi amaçlıyordu. Bunlar arasında savaşın tüm alanlarda sona ermesi, ABD'nin saldırgan eylemlerinin, deniz ablukasının ve ekonomik savaşın durdurulması, İran varlıklarının serbest bırakılması gibi çeşitli şartlar yer alıyordu." ifadelerini kullandı.

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Trump, ABD'li yetkililerin bugün New York'ta İran heyeti temsilcileriyle yaklaşık üç saat süren bir görüşme yaptığını ve görüşmenin "çok iyi geçtiğini" kaydetmişti.

İran devlet televizyonu da Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in, "ABD’li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine" New York’ta görüştüğünü aktararak, görüşmeyi doğrulamıştı.