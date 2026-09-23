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        Haberler Magazin Hülya Koçyiğit: Oyunculuğu bıraktım

        Hülya Koçyiğit: Oyunculuğu bıraktım

        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, "Bir karar verdim ve bu kararımda ısrarlıyım. Oyunculuğu bıraktım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 08:50 Güncelleme:
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        "Oyunculuğu bıraktım"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Türkan Şoray, Filiz Akın ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın 'dört yapraklı yonca'sından biri olarak anılan Hülya Koçyiğit, samimi açıklamalarda bulundu.

        Musiki Eğitim Vakfı'nın düzenlediği 'Didede Hayalin' dinletisinin düzenlendiği Şerifler Yalısı'nda objektiflere yansıyan Koçyiğit, Türk Sanat Müziği'nin genç kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. "Kültürümüzün, hafızamızın ve bu kıymetli eserlerin unutulmaması gerekiyor" diyen Koçyiğit, geçmişte kendisinin de sahnede Türk Sanat Müziği icra ettiğini söyledi.

        "BİR KARAR VERDİM VE OYUNCULUĞU BIRAKTIM"

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        Ekranlara dönüp dönmeyeceği sorulan Hülya Koçyiğit, oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Koçyiğit, "Senaryolar geliyor ama bir karar verdim ve bu kararımda ısrarlıyım. Oyunculuğu bıraktım" dedi.

        "VASİYETNAMEM YOK"

        Son dönemde merhum oyuncu Kadir İnanır'ın aile ve miras konularıyla gündeme gelmesiyle ilgili de konuşan Koçyiğit, sanatçıların özel hayatlarına ve vasiyetlerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Kendi vasiyeti olup olmadığı sorusuna ise "Hayır, bir vasiyetnamem yok" yanıtını verdi.

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        #Hülya Koçyiğit
        #oyunculuk
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