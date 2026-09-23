Macron ve Netanyahu arasında 'Filistin' gerilimi: "Gazze barış olduğuna inanmak bir saçmalık"

Macron, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, herkesin dünyada emperyalizmin geri döndüğünden bahsettiğini dile getirdi.

Macron, Filistinliler için egemenlik vurgusu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl önce bu salonda çok sayıda devlet, Filistin Devleti'ni tanıdı. (Filistin'i tanıyan devletler) bazılarının oldukça şüpheci yaklaşmasını anlıyorum. Kağıt üzerinde tanıdınız, hakikate bakın. Eğer eyleme geçmezsek, güvenilirliğimizin ne kıymeti kalır? Gazze konusunda bazıları barışın sağlandığına inanıyor ama bu insani yardımların ulaşmasına imkan sağlamadı. İşte manzara, utanç verici, hepimiz adına utanç verici."

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İşgal altındaki Batı Şeria'da da her gün hak ihlallerine şahit olduklarını dile getiren Macron, Filistinlilerin meşru haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti ve "Filistin halkının meşru var olma hakkını elinden aldığını" vurguladı.

Bunun İsrail'in güvenliğinin de ön koşulu olduğu değerlendirmesinde bulunan Macron, İsrail'in güvenliğinin komşu devletlerin egemenliğinin ihlal edilmesinden geçtiğini savunanların çok büyük hata yaptığını söyledi.

"Küstahça bir saçmalık"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macron'un Gazze'deki insani duruma ve işgal altındaki Batı Şeria'da tırmanan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli şiddetine ilişkin eleştirilerine tepki gösterdi.

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İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Macron'un açıklamalarını kınadığı belirtilerek, söz konusu ifadeler "küstahça bir saçmalık" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Hamas mensuplarının Batı Şeria'da İsrailli sivilleri hedef aldığı iddia edilirken, Macron'un tutumuna tepki gösterildi.

Macron'un Trump’ın Gazze’deki başarı iddialarını eleştirmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı da bir paylaşım yaparak, Trump’ın BM Güvenlik Konseyi’nin 20 maddelik Gazze Barış Planı'nı oybirliğiyle onaylamasını ve bir Barış Kurulu’nun kurulmasını överek bu gelişmeyi “harika” olarak nitelendirdi.