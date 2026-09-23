Galatasaray'da Rafael Leao ve Sane üzüntüsü! 22 milyon Euro'nun karşılığı 0...

Transferde geç kalan Galatasaray Rafael Leao transferi öncesinde taraftarı tarafından adeta ‘topa tutulmuştu’.

Sarı-kırmızılılar son günlerde gaza basarken Milan’dan Rafael Leao transfer edilince yer yerinden oynamıştı.

Ancak bu coşku kısa sürdü; Başakşehir maçındaki 15 dakikalık dilim dışında sahada varlık gösteremedi.

İKİ YILDIZIN MALİYETİ 22 MİLYON EURO!

Galatasaray taraftarının heyecanı özellikle Trabzon’da yerini kaygı ve hayal kırıklığına bıraktı.

Leao ve Sane’nin yokları oynadığı deplasmanda Muhammed Salah’ın hat-trick’le yıldızlaşması da üzüntüyü perçinledi.

Leao yıllık 10 milyon Euro; Leroy Sane ise 9 milyon Euro net ücretin yanı sıra 3 milyon Euro da sadakat primi kazanıyor.

REKLAM

Sarı-kırmızılı camia 20 milyon Euro’yu aşan maliyetleri bulunan yıldızlarından skor katkısı ve tartışılmayacak performanslar bekliyor.