Başkent'te olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle'ye bağlı Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Öldürülen kardeşler Mehmet Emre Çalı ve Enes Çalı.

VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, dairede 3 kişinin hareketsiz halde bulunduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öldürülen Mehmet Büyükırmak.

ÜÇ ARKADAŞ EVDE ÖLDÜRÜLDÜ

İHA'daki habere göre yapılan kontrollerde Mehmet Büyükırmak (35), Enes Çalı (29) ve kardeşi Mehmet Emre Çalı'nın (28) hayatını kaybettiği belirlendi.

KURŞUN VE BIÇAK YARALARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk incelemelerde 3 kişinin vücudunda kurşun ve bıçak yaraları tespit edildi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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KATİL ZANLISI İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından polis ekipleri şüpheli Kadir Çiçek'in (30) yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin yerinin tespit edilmesinin ardından ekiplerin 'teslim ol' çağrısına uymayan Çiçek'in, cinayetlerde kullandığı tabancayla intihar ettiği öğrenildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Mehmet Emre Çalı ve ağabeyi Enes Çalı'nın cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Çalı kardeşler için Ankara'nın Akyurt ilçesi Karacalar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

NAMAZI BABALARI KILDIRDI

Çalı kardeşler, ikindi vakti Karacalar Mahallesi Mezarlığı'nda babaları Sedat Çalı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.