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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki oğlunun cenaze namazını kıldırdı! Bir babanın en zor anı

        İki oğlunun cenaze namazını kıldırdı! Bir babanın en zor anı

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, bir apartman dairesinde cansız bedenleri bulunan 3 kişiden kardeş olan 28 yaşındaki Mehmet Emre Çalı ve 29 yaşındaki Enes Çalı, Akyurt'ta son yolculuğuna uğurlandı. Çalı kardeşler, babaları Sedat Çalı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 07:33 Güncelleme:
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        İki oğlunun cenaze namazını kıldırdı! Bir babanın en zor anı

        Başkent'te olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle'ye bağlı Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi.

        Öldürülen kardeşler Mehmet Emre Çalı ve Enes Çalı.
        Öldürülen kardeşler Mehmet Emre Çalı ve Enes Çalı.

        VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

        Edinilen bilgilere göre, dairede 3 kişinin hareketsiz halde bulunduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Öldürülen Mehmet Büyükırmak.
        Öldürülen Mehmet Büyükırmak.

        ÜÇ ARKADAŞ EVDE ÖLDÜRÜLDÜ

        İHA'daki habere göre yapılan kontrollerde Mehmet Büyükırmak (35), Enes Çalı (29) ve kardeşi Mehmet Emre Çalı'nın (28) hayatını kaybettiği belirlendi.

        KURŞUN VE BIÇAK YARALARI TESPİT EDİLDİ

        Yapılan ilk incelemelerde 3 kişinin vücudunda kurşun ve bıçak yaraları tespit edildi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        KATİL ZANLISI İNTİHAR ETTİ

        Olayın ardından polis ekipleri şüpheli Kadir Çiçek'in (30) yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin yerinin tespit edilmesinin ardından ekiplerin 'teslim ol' çağrısına uymayan Çiçek'in, cinayetlerde kullandığı tabancayla intihar ettiği öğrenildi.

        CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

        Mehmet Emre Çalı ve ağabeyi Enes Çalı'nın cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Çalı kardeşler için Ankara'nın Akyurt ilçesi Karacalar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        NAMAZI BABALARI KILDIRDI

        Çalı kardeşler, ikindi vakti Karacalar Mahallesi Mezarlığı'nda babaları Sedat Çalı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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