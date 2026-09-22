Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Caddesi 500. Sokak'ta, dün akşam saatlerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, Mehmet Emre Çallı (28) ile ağabeyi Enes Çallı (29) ve arkadaşları Mehmet Büyükırmak (35) ölü olarak bulunmuştu.

VÜCUTLARINDA KURŞUN VE MERMİ İZİ

İHA'daki habere göre vücutlarında kurşun ve bıçak izleri olduğu tespit edilen ağabey kardeş ile arkadaşının cesetleri incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

3 KİŞİNİN KATİLİ İNTİHAR ETTİ

Cinayetlerin şüphelisi F.Ç.'nin (30) yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Saklandığı yer tespit edilen zanlı F.Ç. teslim ol çağrısına uymayarak cinayetleri işlediği tabancayla intihar etti.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Tartıştığı arkadaşlarını bilinmeyen bir nedenden dolayı öldürdüğü öğrenilen F.Ç.'nin cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.