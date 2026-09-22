Başkent'te 2'si kardeş 3 kanlı infaz! En son kendi canına kıydı
Ankara'da, tartıştığı üç arkadaşı, 35 yaşındaki Mehmet Büyükırmak'ı, 29 yaşındaki Enes Çallı ve kardeşi 28 yaşındaki Mehmet Emre Çallı'yı öldüren 30 yaşındaki F.Ç.'nin, olayın ardından izini tespit eden polis ekiplerinin "Teslim ol" çağrısına uymayarak intihar ettiği öğrenildi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Caddesi 500. Sokak'ta, dün akşam saatlerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, Mehmet Emre Çallı (28) ile ağabeyi Enes Çallı (29) ve arkadaşları Mehmet Büyükırmak (35) ölü olarak bulunmuştu.
VÜCUTLARINDA KURŞUN VE MERMİ İZİ
İHA'daki habere göre vücutlarında kurşun ve bıçak izleri olduğu tespit edilen ağabey kardeş ile arkadaşının cesetleri incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.
3 KİŞİNİN KATİLİ İNTİHAR ETTİ
Cinayetlerin şüphelisi F.Ç.'nin (30) yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Saklandığı yer tespit edilen zanlı F.Ç. teslim ol çağrısına uymayarak cinayetleri işlediği tabancayla intihar etti.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Tartıştığı arkadaşlarını bilinmeyen bir nedenden dolayı öldürdüğü öğrenilen F.Ç.'nin cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.