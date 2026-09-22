Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Başkent'te 2'si kardeş 3 kanlı infaz! En son kendi canına kıydı

        Başkent'te 2'si kardeş 3 kanlı infaz! En son kendi canına kıydı

        Ankara'da, tartıştığı üç arkadaşı, 35 yaşındaki Mehmet Büyükırmak'ı, 29 yaşındaki Enes Çallı ve kardeşi 28 yaşındaki Mehmet Emre Çallı'yı öldüren 30 yaşındaki F.Ç.'nin, olayın ardından izini tespit eden polis ekiplerinin "Teslim ol" çağrısına uymayarak intihar ettiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 11:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Başkent'te 2'si kardeş 3 kanlı infaz!

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Caddesi 500. Sokak'ta, dün akşam saatlerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, Mehmet Emre Çallı (28) ile ağabeyi Enes Çallı (29) ve arkadaşları Mehmet Büyükırmak (35) ölü olarak bulunmuştu.

        VÜCUTLARINDA KURŞUN VE MERMİ İZİ

        İHA'daki habere göre vücutlarında kurşun ve bıçak izleri olduğu tespit edilen ağabey kardeş ile arkadaşının cesetleri incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

        3 KİŞİNİN KATİLİ İNTİHAR ETTİ

        Cinayetlerin şüphelisi F.Ç.'nin (30) yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Saklandığı yer tespit edilen zanlı F.Ç. teslim ol çağrısına uymayarak cinayetleri işlediği tabancayla intihar etti.

        REKLAM

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Tartıştığı arkadaşlarını bilinmeyen bir nedenden dolayı öldürdüğü öğrenilen F.Ç.'nin cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #Yenimahalle
        #ankara haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Berlin seçiminin galibi Eralp'ten teşekkür
        Berlin seçiminin galibi Eralp'ten teşekkür
        Başkent'te 2'si kardeş 3 kanlı infaz!
        Başkent'te 2'si kardeş 3 kanlı infaz!
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Süper Lig'de krallık yarışı kızıştı!
        Süper Lig'de krallık yarışı kızıştı!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Okan Buruk'un en kötü 2. başlangıcı!
        Okan Buruk'un en kötü 2. başlangıcı!
        Kozinoğlu soruşturması sürüyor
        Kozinoğlu soruşturması sürüyor
        Icardi 2099'a kadar trafikten men edildi!
        Icardi 2099'a kadar trafikten men edildi!
        Demir çubukla darp edilerek mi öldürüldü?
        Demir çubukla darp edilerek mi öldürüldü?
        "Seçimlerim maalesef gündemlik oluyor"
        "Seçimlerim maalesef gündemlik oluyor"
        5 ay önce kaza yaşandı... "Ağır hasarlı" cinayet!
        5 ay önce kaza yaşandı... "Ağır hasarlı" cinayet!
        "Dijital esarete karşı direnin"
        "Dijital esarete karşı direnin"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için yazdı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Eleştiriye yanıt verdi
        Eleştiriye yanıt verdi
        İlayda'yı 12 kurşunla öldürüp şikayetçi oldu
        İlayda'yı 12 kurşunla öldürüp şikayetçi oldu
        Ödül gecesinde fenalaştı
        Ödül gecesinde fenalaştı
        Soruşturma detayları ortaya çıktı
        Soruşturma detayları ortaya çıktı
        11 il için sarı kod! Serin ve yağışlı hava geliyor!
        11 il için sarı kod! Serin ve yağışlı hava geliyor!