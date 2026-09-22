Hakan Sabancı, sergiye kız arkadaşıyla katıldı
Ünlü iş adamı Hakan Sabancı, çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'un açılışına İspanyol model Tatiana Panakal ile katıldı
Giriş: 22 Eylül 2026 - 20:03 Güncelleme:
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hakan Sabancı, çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'un açılışına katıldı. Sabancı, etkinlikte bir kadın arkadaşıyla birlikte görüntülendi.
Davete tekneyle gelen Hakan Sabancı'nın yanında yer alan kişinin İspanyol model Tatiana Panakal olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'nın adı daha sonra Rabia Soytürk ile anılmıştı.
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