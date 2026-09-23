Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu'nda kritik gündemler: Samandıra, müze, akademi ve stadyum!

        Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu'nda kritik gündemler: Samandıra, müze, akademi ve stadyum!

        Fenerbahçe, 27 Eylül Pazar günü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirecek. 18 maddelik gündemde mali raporların yanı sıra Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki Hazine arazisinin satın alınması, Fenerbahçe Müzesi, Maltepe Futbol Akademisi, stadyum kapasite artışı, COVE1907 ve 120. Yıl Piyangosu gibi önemli başlıklar yer alıyor.

        Giriş: 23 Eylül 2026 - 10:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fenerbahçe'de kritik gündemler!

        Fenerbahçe, 27 Eylül Pazar günü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirecek. Genel Kurul'da mali raporlar ve bütçenin yanı sıra kulübün geleceğine yönelik önemli projeler de üyelerin onayına sunulacak.

        Genel Kurul'un gündeminde 1 Mart 2026 - 31 Mayıs 2026 mali dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve görüşülmesi yer alıyor. Aynı döneme ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrası da üyelerin onayına sunulacak.

        Ayrıca 1 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2027 dönemine ait bütçe okunarak Genel Kurul'un onayına sunulacak. Mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetim yapacak bağımsız denetim firmasının seçimi de üyelerin oylarına sunulacak.

        REKLAM

        SAMANDIRA İÇİN KRİTİK ADIM

        Olağan Genel Kurul'un dikkat çeken gündem maddelerinden biri Samandıra Can Bartu Tesisleri'yle ilgili olacak.

        Fenerbahçe yönetimi, tesislerin bulunduğu alanın Hazine'ye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınması için gerekli girişimlerde bulunmak üzere yetki talep edecek.

        Gündem maddesine göre yönetim kuruluna, söz konusu alanın satın alınması ve bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak.

        FENERBAHÇE MÜZESİ VE MALTEPE FUTBOL AKADEMİSİ

        Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerindeki yatırım ve tesis projeleri de genel kurulda ele alınacak.

        REKLAM

        Bu kapsamda, Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde bulunan ve kamuoyunda Kenan Evren Lisesi olarak bilinen, toplam 13 bin 972 metrekarelik taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje hakkında üyelere bilgi verilecek.

        Tarihi binada Fenerbahçe Müzesi oluşturulması ve tefrişi de gündemde yer alıyor.

        Bir diğer önemli proje ise Maltepe Futbol Akademisi olacak. Maltepe Atışokulu Mahallesi'nde bulunan ve 124 bin 217,53 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje hakkında genel kurula bilgilendirme yapılacak.

        DEREAĞZI VE STADYUM KAPASİTESİ DE GÜNDEMDE

        Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yer alan Metin Aşık binası projesi de genel kurulda üyelerin bilgisine sunulacak.

        REKLAM

        Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin stadyum projesiyle ilgili de yeni bir adım gündemde. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde seyirci kapasitesinin artırılmasına yönelik proje hakkında genel kurul üyelerine bilgi verilecek.

        COVE1907 PROJESİ İÇİN BİLGİLENDİRME

        Fenerbahçe'nin üçüncü kişilerle gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği gayrimenkul geliştirme projelerinde kulüp markasının kullanımına ilişkin düzenlemeler konusunda da yönetim kuruluna yetki verilmesi istenecek.

        Bu kapsamda, Nata Holding ile yapılan sözleşmeye uygun olarak "COVE1907" isimli proje hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verilecek.

        REKLAM

        120. YIL PİYANGOSU GÜNDEMDE

        Fenerbahçe'nin 120. kuruluş yılı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan "120. Yıl Piyangosu" da genel kurulun gündeminde bulunuyor.

        Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izniyle gerçekleştirilmesi planlanan proje hakkında üyelere bilgilendirme yapılacak. Piyangoyla ilgili gerekli işlemlerin takip ve ifası için yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi de oylamaya sunulacak.

        FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ

        Genel kurulda Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili önemli bir madde de görüşülecek.

        Fenerbahçe Üniversitesi ile Medicana Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. arasında gerçekleştirilen iş birliği ve bu kapsamda imzalanan sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi gündemde yer alıyor.

        REKLAM

        Gerekli kararların alınması ve açılması gereken davalar dahil olmak üzere tüm hukuki süreçlerin başlatılması konusunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak.

        Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu'nda ayrıca taşınmaz edinilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek ve vakıf kurulması veya mevcut yapılara iştirak edilmesi gibi konular da görüşülecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fenerbahçe
        #Olağan Genel Kurul
        #Genel Kurul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin açıklama
        SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin açıklama
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        Bir fon yöneticisi serbest bırakıldı
        Bir fon yöneticisi serbest bırakıldı
        Bandırmasporlu genç futbolcu hayatını kaybetti!
        Bandırmasporlu genç futbolcu hayatını kaybetti!
        İran ABD'ye şartlarını iletti
        İran ABD'ye şartlarını iletti
        Macron ve Netanyahu arasında 'Filistin' gerilimi
        Macron ve Netanyahu arasında 'Filistin' gerilimi
        Dudak dolgusunda icra tuzağı!
        Dudak dolgusunda icra tuzağı!
        Konutta beklenti de yatırım iştahı da geriledi
        Konutta beklenti de yatırım iştahı da geriledi
        Fenerbahçe'de kritik gündemler!
        Fenerbahçe'de kritik gündemler!
        Uyandırdığı nişanlısı yumruk atınca genç kadın öldürdü!
        Uyandırdığı nişanlısı yumruk atınca genç kadın öldürdü!
        Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Yüzde 80'i yok olmuş
        Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Yüzde 80'i yok olmuş
        DMD hastası Göktuğ'un annesinden yardım çağrısı
        DMD hastası Göktuğ'un annesinden yardım çağrısı
        İki oğlunun cenaze namazını kıldırdı! Bir babanın en zor anı
        İki oğlunun cenaze namazını kıldırdı! Bir babanın en zor anı
        Külkedisi kompleksi
        Külkedisi kompleksi
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Kraliyet Tom Cruise'un galasında
        Kraliyet Tom Cruise'un galasında
        Uzay Yolu geleceği mi gördü?
        Uzay Yolu geleceği mi gördü?
        22 milyon Euro'nun karşılığı 0!
        22 milyon Euro'nun karşılığı 0!
        "Oyunculuğu bıraktım"
        "Oyunculuğu bıraktım"
        Sergiye kız arkadaşıyla katıldı
        Sergiye kız arkadaşıyla katıldı