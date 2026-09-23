İstanbul merkezli 4 ilde güzellik hizmeti vaadiyle vatandaşları iş yerlerine çağırıp bilgileri dışında sahte senet düzenleyerek icra takibi başlattıkları iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

GÜZELLİK HİZMETİ VAADİYLE ÇAĞIRDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; polisin yaptığı araştırmada, şüphelilerin güzellik merkezi adı altında vatandaşlarla iletişime geçtiği belirlendi.

İddiaya göre müşterilere dudak dolgusu, kalıcı makyaj ve benzeri çeşitli güzellik uygulamaları teklif edilerek iş yerlerine gelmeleri sağlandı. Ancak polisin tespitlerine göre asıl tuzak bundan sonra başladı.

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BİLGİLERİ DIŞINDA SENET DÜZENLEDİLER

Şüphelilerin, iş yerlerine gelen vatandaşların bilgisi ve rızası dışında sahte senetler düzenledikleri belirlendi. Şebekenin daha sonra bu senetleri kullanarak mağdurlar hakkında icra takibi başlattığı da iddialar arasında yer aldı.

Böylece vatandaşlardan haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Mağdurlar ise kendilerinden talep edilen paralarla karşı karşıya kaldıklarında haklarında senet düzenlendiğini ve icra işlemi başlatıldığını öğrendi.

ŞEBEKENİN SİSTEMİ ADIM ADIM ÇÖZÜLDÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandıkları yöntemi ve aralarındaki bağlantıları belirlemek için teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

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Yapılan çalışmalarda şüphelilerin bağlantıları, sistemin nasıl işlediği ve sahte senetlerin nasıl kullanıldığı tespit edildi. Polisin çalışmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

23 Eylül’de İstanbul merkezli Konya, Antalya ve Erzurum’u kapsayan toplam 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SAHTE BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda sahte belge ve dijital materyal ele geçirildi.

Polis, operasyonla şebekenin haksız kazanç sağladığı sistemi ortaya çıkarırken, ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler incelemeye alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkındaki işlemler devam ediyor.