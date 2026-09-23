Bulls Yatırım tarafından KAP’a yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan fon soruşturması kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya’nın ifade alma işleminin gerçekleştiği bildirildi.

Şirketin açıklamasına göre Akkaya, savcılıktaki ifadesinde kamuoyunda “Ponzi” veya “saadet zinciri” olarak anılan fon yapılanmalarında yer almadıklarını ifade etti.

Akkaya ayrıca yönetimlerindeki fon varlıklarının bir iş günü içinde satılabilir varlıklardan oluştuğunu belirtti.

PAY REPO VE KREDİ BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ

Açıklamada, Akkaya’nın fonlarda bugüne kadar pay repo işlemi yapılmadığını ve hiçbir fonda kredi bulunmadığını savcılık makamına aktardığı belirtildi.

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Bulls Yatırım, söz konusu hususlara ilişkin belgelerin de savcılık makamına ibraz edildiğini bildirdi.

Şirket açıklamasında, Akkaya’nın ifade işleminin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldığı kaydedildi.