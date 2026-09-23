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        Haberler Ekonomi Para Bulls Yatırım Başkanı Kemal Akkaya ifade verdi: Serbest bırakıldı

        Bulls Yatırım Başkanı Kemal Akkaya ifade verdi: Serbest bırakıldı

        Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında ifade verdi. Şirket, Akkaya'nın ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 09:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bir fon yöneticisi serbest bırakıldı

        Bulls Yatırım tarafından KAP’a yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan fon soruşturması kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya’nın ifade alma işleminin gerçekleştiği bildirildi.

        SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin açıklama
        SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin açıklama

        Şirketin açıklamasına göre Akkaya, savcılıktaki ifadesinde kamuoyunda “Ponzi” veya “saadet zinciri” olarak anılan fon yapılanmalarında yer almadıklarını ifade etti.

        Akkaya ayrıca yönetimlerindeki fon varlıklarının bir iş günü içinde satılabilir varlıklardan oluştuğunu belirtti.

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        PAY REPO VE KREDİ BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ

        Açıklamada, Akkaya’nın fonlarda bugüne kadar pay repo işlemi yapılmadığını ve hiçbir fonda kredi bulunmadığını savcılık makamına aktardığı belirtildi.

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        Bulls Yatırım, söz konusu hususlara ilişkin belgelerin de savcılık makamına ibraz edildiğini bildirdi.

        Şirket açıklamasında, Akkaya’nın ifade işleminin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldığı kaydedildi.

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