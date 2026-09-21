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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK, fonların tasfiye süresini 6 aya çıkardı

        SPK, fonların tasfiye süresini 6 aya çıkardı

        SPK, 131 fonun tasfiyesine ilişkin belirlediği 3 aylık süreyi fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmelerini dikkate alarak 6 aya çıkarmaya karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 00:03 Güncelleme:
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        SPK, fonların tasfiye süresini 6 aya çıkardı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı.

        SPK tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi.

        Buna göre, tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.

        Kurul, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankasını yetkilendirmiş, tasfiyenin en fazla 3 ay içinde tamamlanmasını öngörmüştü.,

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        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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