Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber hayatını kaybetti

Cindy Crawford ve Rande Gerber çiftinin oğlu Presley Gerber, 27 yaşında hayatını kaybetti. Dün son nefesini verdiği öğrenilen Presley Gerber'in ABD'nin Los Angeles şehrinde bir rehabilitasyon merkezinde olduğu bildirildi.

Gerber-Crawford ailesinden Presley Gerber'in vefatıyla ilgili yapılan açıklamada, "Aile, bu çok zor ve acı dolu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" denildi.

Presley'nin henüz otopsisi tamamlanmadığı için ölüm nedeni belirlenemedi.

Presley'nin geçmişte alkollü araç kullanmaktan dolayı aldığı ceza sonrasında alkolle ilgili kamuoyuna yansıyan sorunları olmuştu.

1990'lı yılların en ünlü modelleri arasında yer alan Cindy Crawford'ın (60) izinden giderek modellik kariyerinde ilerleyen 25 yaşındaki kızı Kaia Gerber, geçtiğimiz günlerde ağabeyinin yaşadığı zorluklar hakkında yorum yapmıştı.

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BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Vogue dergisinin, "10 yıllık uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele" olarak nitelendirdiği zorluk hakkında Gerber şunları söylemişti: Böyle bir şey bir ailede yaşandığında, herkesi eşitliyor adeta. Sanırım bu yüzden kendimi 'kolay çocuk' olarak görmeye başladım ve asla yardım istemedim. Çünkü yardıma ihtiyacı olan iki çocuğa bakmak çok fazla geliyordu.

"Anne babam hayatımızın büyük bir bölümünde özel hayatlarına düşkündüler ve hiçbir şey paylaşmazlardı. Şimdi ise, 'Herkese karşı çok insancıl olacağım' diyen, tam bir öğretmen olan kardeşim var" diyen Gerber, "Dünyadan saklayabileceğiniz şeylerin bir sınırı var. Bir şeyi gizlemeye çalışmak, o kişinin sizden utanıyormuş gibi hissetmesine neden olur" ifadesini kullanmış, ağabeyinin bağımlılıkla mücadele edişiyle gurur duyduğunu söylemişti.