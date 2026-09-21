Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi, video viral oldu

Konuşma engelli bir adamın beyin çipi kullanarak partnerine “Seni seviyorum” dediği duygu dolu an, sosyal medyada büyük ilgi ve beğeni topladı. Video, Elon Musk’ın sahibi olduğu Neuralink tarafından paylaşılırken, hasta kişi gönüllü bir klinik araştırma katılımcısı olarak tanımlandı.

Musk, Neuralink’in videosunu hasta kişinin sözlerini açıklama olarak kullanarak yeniden paylaştı.

"Seni seviyorum" cümlesi, şirketin bu yıl mart ayında Kenneth adlı bir katılımcıyla benzer bir deney gerçekleştirmesinin ardından geldiği noktayı gösteren önemli bir adım oldu.

İMPLANT TAKILAN KİŞİ SAYISI YÜZLERLE İFADE EDİLİYOR

NDTV isimli yayın kuruluşunun haberine göre, kimliği açıklanmayan adamın beyin implantını günlük yaşamda kullanması, dünya genelinde tartışılan bu teknolojinin uygulama alanlarını gözler önüne seriyor.

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Araştırmacılar beyin-bilgisayar arayüzü üzerinde onlarca yıldır çalışıyor olsa da bu teknoloji hala gelişiminin erken aşamalarında ve implant yerleştirilen kişilerin sayısı yalnızca yüzlerle ifade ediliyor.

BEYİN-BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ NEDİR?

Bu teknolojinin, felç, körlük, işitme kaybı ve benzeri sorunlar yaşayan insanların bazı işlevlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olması amaçlanıyor.

Temel olarak arayüz, beyni doğrudan elektronik bir cihaza bağlıyor ve böylece vücudun geri kalanını devre dışı bırakan bir bağlantı kuruyor. Cihaz, beynin ürettiği elektriksel sinyalleri, makineleri kontrol eden komutlara dönüştürüyor.

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NEURALINK HANGİ AŞAMADA?

Musk’ın liderliğindeki şirket, bu yılın başlarında dünya genelinde yürütülen klinik araştırmalara 21 katılımcının dahil olduğunu açıklamıştı. Neuralink’in tanıttığı ilk hasta video oyunları oynadı, internette gezindi ve bir dizüstü bilgisayardaki imleci hareket ettirdi.

Neuralink’in insanlar üzerinde testlere başlamasının üzerinden iki yıldan fazla zaman geçti.

Şirket, katılımcılara daha gelişmiş cihazlar sunmak ve cihazlarla ilgili ciddi yan etki vakalarının sıfır olduğu mevcut sicilini korumak amacıyla düzenleyici kurumlar ve hastanelerle yakın iş birliği içinde çalıştığını belirtti.