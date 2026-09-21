Annenin ardından 3 aylık bebekten de acı haber
Bartın'ın Amasra ilçesinde, 16 Eylül'de otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren müzik öğretmeni 35 yaşındaki Cansu Kocakurt'un kazada yaralanan 3 aylık bebeği Umay Melek Kocakurt da hastanedeki müdahaleye rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Bartın'da yürek yakan kaza, Amasra ilçesinde yaşanmıştı. 16 Eylül'de H.Ç.K. (73) idaresindeki otomobil, Amasra Tüneli çıkışında yol kenarındaki istinat duvarına çarpmış, devrilen aracın sürücüsü ve otomobildeki gelini Cansu Kocakurt (35) ile 3 aylık bebeği Umay Melek Kocakurt yaralanmıştı.
3 AYLIK ANNE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cansu Kocakurt müdahaleye rağmen kurtarılamamış, yaralı bebek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.
BEBEĞİNDEN 5 GÜN SONRA ACI HABER...
Otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildiği kazada yaralanan 3 aylık Umay Melek Kocakurt, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
KARABÜK'TE TOPRAĞA VERİLMİŞTİ
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesindeki Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Kocakurt'un cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verilmişti.