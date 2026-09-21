Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Annenin ardından 3 aylık bebekten de acı haber

        Annenin ardından 3 aylık bebekten de acı haber

        Bartın'ın Amasra ilçesinde, 16 Eylül'de otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren müzik öğretmeni 35 yaşındaki Cansu Kocakurt'un kazada yaralanan 3 aylık bebeği Umay Melek Kocakurt da hastanedeki müdahaleye rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 13:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Annenin ardından 3 aylık bebekten de acı haber

        Bartın'da yürek yakan kaza, Amasra ilçesinde yaşanmıştı. 16 Eylül'de H.Ç.K. (73) idaresindeki otomobil, Amasra Tüneli çıkışında yol kenarındaki istinat duvarına çarpmış, devrilen aracın sürücüsü ve otomobildeki gelini Cansu Kocakurt (35) ile 3 aylık bebeği Umay Melek Kocakurt yaralanmıştı.

        3 AYLIK ANNE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık görevlilerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cansu Kocakurt müdahaleye rağmen kurtarılamamış, yaralı bebek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        BEBEĞİNDEN 5 GÜN SONRA ACI HABER...

        Otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildiği kazada yaralanan 3 aylık Umay Melek Kocakurt, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        REKLAM

        KARABÜK'TE TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesindeki Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Kocakurt'un cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verilmişti.

        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #bartın
        #Karabük
        #bartın haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serin ve yağışlı hava geliyor! Sıcaklıklar düşecek
        Serin ve yağışlı hava geliyor! Sıcaklıklar düşecek
        Netanyahu'nun New York ziyareti öncesi tutuklama emri tartışması
        Netanyahu'nun New York ziyareti öncesi tutuklama emri tartışması
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        Trafik kazası mağdurlarının verilerini çalanlara operasyon
        Trafik kazası mağdurlarının verilerini çalanlara operasyon
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Baba ile oğlunu öldürmüştü... 38 gündür firardaydı!
        Baba ile oğlunu öldürmüştü... 38 gündür firardaydı!
        Trio ekibi Vlahovic - Bates pozisyonunu yorumladı!
        Trio ekibi Vlahovic - Bates pozisyonunu yorumladı!
        Annenin ardından 3 aylık bebekten de acı haber
        Annenin ardından 3 aylık bebekten de acı haber
        "Ağabeyimi kaybettik"
        "Ağabeyimi kaybettik"
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Kadeş Barış Antlaşması'nın yeni parçası bulundu!
        Kadeş Barış Antlaşması'nın yeni parçası bulundu!
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        16 yaşındaki genç annesini öldürdü! Katil evlat aranıyor
        16 yaşındaki genç annesini öldürdü! Katil evlat aranıyor
        Biri eşini boğdu... Öteki öldürüp başında bekledi!
        Biri eşini boğdu... Öteki öldürüp başında bekledi!
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        Daha 16 yaşındaydı... Öldüren ihlal kamerada!
        Daha 16 yaşındaydı... Öldüren ihlal kamerada!
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Katledilmeden önce son iki mesaj!
        Katledilmeden önce son iki mesaj!
        Seyircisine sert tepki: Çık dışarı!
        Seyircisine sert tepki: Çık dışarı!
        Almanya'da kritik seçim gecesi
        Almanya'da kritik seçim gecesi