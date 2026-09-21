Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için yarın kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

İstanbul Güneşli 27° Ankara Güneşli 27° İzmir Güneşli 31° Antalya Güneşli 30° Trabzon Kısmen Güneşli 25° Bursa Güneşli 28° Adana Kısmen Güneşli 33° Diyarbakır Parçalı bulutlu 32° Gaziantep Parçalı bulutlu 30° Ağrı Parçalı bulutlu 24°

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Edirne'nin güneyi (Keşan, Enez, İpsala çevreleri), Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da kuvvetli (21-60 kg/m2/12 saat) etkili olmasının beklendiği bildirildi.

.png

Yağışlı sistemin yarın akşam saatlerinden sonra bölgenin batısını (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), çarşamba akşam saatlerinden sonra ise bölgenin doğusunu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) terk edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

REKLAM

Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Yapılan tahminlere göre; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova, Düzce olmak üzere 11 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı.

.png

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yarın Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine yer verildi.