Meteoroloji uyardı! Serin ve yağışlı hava geliyor! Sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yarın Rusya üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara, Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının 4-8 derece düşmesi bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için yarın kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Edirne'nin güneyi (Keşan, Enez, İpsala çevreleri), Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da kuvvetli (21-60 kg/m2/12 saat) etkili olmasının beklendiği bildirildi..png
Yağışlı sistemin yarın akşam saatlerinden sonra bölgenin batısını (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), çarşamba akşam saatlerinden sonra ise bölgenin doğusunu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) terk edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI
Yapılan tahminlere göre; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova, Düzce olmak üzere 11 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı..png
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yarın Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine yer verildi.