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        Meteoroloji uyardı! Serin ve yağışlı hava geliyor! Sıcaklıklar düşecek

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yarın Rusya üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara, Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının 4-8 derece düşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 14:08 Güncelleme:
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        Serin ve yağışlı hava geliyor! Sıcaklıklar düşecek

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için yarın kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        İstanbul

        Güneşli 27°

        Ankara

        Güneşli 27°

        İzmir

        Güneşli 31°

        Antalya

        Güneşli 30°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 25°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Kısmen Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 32°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 30°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 24°

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Edirne'nin güneyi (Keşan, Enez, İpsala çevreleri), Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da kuvvetli (21-60 kg/m2/12 saat) etkili olmasının beklendiği bildirildi.

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        Yağışlı sistemin yarın akşam saatlerinden sonra bölgenin batısını (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), çarşamba akşam saatlerinden sonra ise bölgenin doğusunu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) terk edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

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        Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI

        Yapılan tahminlere göre; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova, Düzce olmak üzere 11 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı.

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        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yarın Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

        İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine yer verildi.

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