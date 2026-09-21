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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki genç annesini öldürdü! Katil evlat aranıyor

        16 yaşındaki genç annesini öldürdü! Katil evlat aranıyor

        Sakarya'da, 16 yaşındaki B.İ., tartıştığı annesi 34 yaşındaki İpek İpek'i tabancayla vurarak öldürdü, yanındaki 24 yaşındaki H.T.'yi de ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan B.İ.'yi yakalama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 11:03 Güncelleme:
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        16 yaşındaki genç annesini öldürdü! Katil evlat aranıyor

        Sakarya'da olay, gece saatlerinde Sapanca'daki Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. B.İ. (16) ile annesi İpek İpek (34) ve yanlarındaki H.T. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        ANNESİ VE BİR KİŞİYE ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile B.İ., annesi İpek İpek ve H.T.’ye tabancayla ateş etti. Olayda İpek ile H.T., ağır yaralandı.

        34 YAŞINDAKİ ANNE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İpek İpek, kurtarılamadı.

        KATİL EVLAT ARANIYOR

        İpek’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Yaralı H.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan B.İ.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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