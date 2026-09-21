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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Babasının kredi kartından 118 bin dolarlık harcama!

        Babasının kredi kartından 118 bin dolarlık harcama!

        Küçük yaştaki çocukların dijital platformlarda kayıtlı kredi kartı bilgilerine kolayca ulaşabilmesi, hem aile bütçesini hem de ebeveynlerin iş hayatını ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Özellikle mobil oyunlarda ve YouTube gibi platformlarda kayıtlı kredi kartlarının ikincil doğrulama olmadan kullanılması, 9 yaşındaki bir çocuğun babasının şirket kartıyla 118 bin dolarlık reklam harcaması yapmasına yol açtı. Özellikle çocukların mobil telefonlardaki aktivitelerini denetleyecek Family Link gibi aile denetim uygulamalarının ve çift faktörlü güvenlik önlemler bu tarz işlemlerin önüne geçmede yardımcı olabilir.

        Giriş: 21 Eylül 2026 - 15:31 Güncelleme:
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        Oyun içi satın almalara dikkat!

        Mobil oyunlar ve dijital platformlar, çocuklar için eğlenceli bir alan sunarken aynı zamanda ebeveynler için ciddi mali riskler barındırıyor. Özellikle mobil oyunlardaki oyun içi satınalmalar, “sadece bir tık” ile gerçekleştirilebiliyor ve çoğu zaman kayıtlı kredi kartı bilgileri sayesinde herhangi bir ek onay veya şifre istenmiyor. Bu durum, çocukların farkında olmadan yüzlerce, binlerce hatta on binlerce liralık harcama yapmasına zemin hazırlıyor. YouTube, Google Play ve App Store gibi platformlarda da benzer açıklar bulunuyor; kredi kartı bir kez kaydedildiğinde ve çift faktörlü doğrulama devreye alınmadığında, sistem otomatik olarak işlemleri onaylayabiliyor.

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        Bunun yanı sıra ebeveynlerin iş telefonu veya kişisel cihazlarında şirket kartı bilgilerinin kayıtlı kalması, riski daha da büyütüyor. Çocuklar, ebeveynlerinin hesaplarına eriştiklerinde bu kartları kolayca kullanabiliyor. Aile denetim uygulamalarının devreye sokulmaması, harcama limitlerinin belirlenmemesi ve düzenli kontrol yapılmaması ise sorunu katmerliyor. Son dönemde yaşanan olaylar, dijital dünyadaki bu güvenlik boşluklarının sadece bireysel değil, kurumsal boyutta da büyük zararlar doğurabileceğini açıkça gösteriyor.

        9 YAŞINDAKİ YOUTUBER, BABASININ ŞİRKET KARTIYLA 118 BİN DOLAR HARCATTI

        David Sarkisyan, 9 yaşındaki oğlu Mike’ın “Mighty Mike Plays” adlı Minecraft ve Roblox içerikli YouTube kanalını yönetmeye başladığını fark ettiğinde işler çoktan kontrolden çıkmıştı. Sarkisyan, oğlunun videolarının az izlendiğini görünce YouTube’un Promote aracıyla yalnızca 20 dolarlık küçük bir reklam kampanyası başlatmıştı. Ancak Google hesabına kayıtlı şirket kredi kartı bilgileri, herhangi bir ikincil doğrulama istemediği için Mike’ın elinde kaldı.Çocuk, kart bilgilerini kullanarak üç hafta boyunca kesintisiz reklam kampanyaları yürüttü. Sonuçta üç video patladı; ikisi 200 binin üzerinde izlenmeye ulaştı. Ancak bu başarı, babasının şirket kartına 118 bin dolarlık yüklü bir fatura olarak yansıdı. Sarkisyan, iş yerinde yöneticiler, finans ekipleri ve üst düzey yetkililerin önünde hesap vermek zorunda kaldı. Olayın şirket içinde incelemesi sürerken, Sarkisyan işini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

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        İlginç olan ise, yaşanan bu talihsiz olayın ardından Sarkisyan’ın yayımladığı itiraf videosunun kısa sürede 2,1 milyon izlenmeye ulaşması oldu. Bu durum, hem dijital platformlardaki güvenlik açıklarının hem de ebeveyn denetiminin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gündeme getirdi.

        KAYITLI KREDİ KARTLARI VE EKSİK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ BÜYÜK TEHLİKE YARATIYOR

        Mobil oyunlarda ve dijital platformlarda kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, özellikle çocukların erişebildiği cihazlarda ciddi sorunlar yaratıyor. Çift faktörlü doğrulama (2FA) gibi güvenlik katmanları devreye girmediğinde, küçük bir tıklama bile binlerce, hatta yüz binlerce dolarlık harcamaya dönüşebiliyor. YouTube Promote gibi araçlar da benzer risk taşıyor. Kayıtlı kartlar onay beklemeden işlem yapabiliyor. Birçok ebeveyn, kolaylık sağlamak amacıyla kredi kartını Google, Apple veya oyun hesaplarına kaydediyor. Ancak bu pratiklik, çocukların cihazlara erişimi olduğunda büyük bir açığa dönüşüyor. Özellikle mobil oyunlarda “sınırlı süreli teklifler”, “özel paketler” veya “hızlı ilerleme” gibi teşvikler, çocukları harekete geçirmeye yönelik tasarlanıyor. İkincil onay mekanizması olmadığında ise harcamalar hızla birikiyor ve ebeveynler genellikle faturayı görünce durumun farkına varıyor. Şirket kartlarının kişisel veya aile hesaplarında kayıtlı tutulması ise riski kurumsal boyuta taşıyor.

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        FAMILY LINK VE AİLE DENETİM UYGULAMALARI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

        Google Family Link, Apple Screen Time ve benzeri ebeveyn kontrol uygulamaları, çocukların harcama limitlerini belirleme, uygulama indirme izinlerini yönetme ve satın alma onaylarını ebeveyne yönlendirme imkânı sunuyor. Bu araçlar sayesinde kredi kartı işlemleri ebeveyn onayı olmadan gerçekleşmiyor. Uzmanlar, çocukların kullandığı tüm hesaplarda bu uygulamaların aktif hale getirilmesini ve kredi kartı bilgilerinin mümkün olduğunca kaydedilmemesini öneriyor.

        Family Link gibi uygulamalar yalnızca harcamaları değil, aynı zamanda ekran süresi, uygulama kullanımı ve içerik erişimini de kontrol altına alıyor. Ebeveynler, çocuğun hangi uygulamaları indirebileceğini, ne kadar süre oynayabileceğini ve satın alma işlemlerinin onaylanıp onaylanmayacağını uzaktan yönetebiliyor. Benzer şekilde Apple’ın Aile Paylaşımı ve Screen Time özellikleri de aynı korumayı sağlıyor. Uzmanlar, bu tür araçların mutlaka devreye alınması gerektiğini, ayrıca kredi kartı bilgilerinin mümkün olduğunca cihazlardan silinmesini ve her işlem için ayrı onay istenmesini tavsiye ediyor.

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        Ebeveynlerin dijital güvenlik bilincini artırması, hem maddi kayıpları önlemek hem de çocukları bilinçsiz harcama alışkanlıklarından korumak için kritik. Kayıtlı kartları silmek, harcama limitleri koymak ve düzenli hesap kontrolleri yapmak, benzer olayların önüne geçebilir.

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