Meriç Keskin'in ağabeyi İnanç Keskin vefat etti
Sosyal medya ünlüsü Meriç Keskin, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ağabeyi İnanç Keskin'in hayatını kaybettiğini açıkladı
Giriş: 21 Eylül 2026 - 08:42 Güncelleme:
Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Meriç Keskin, ağabeyi İnanç Keskin'in vefat haberiyle sarsıldı. Keskin, bir süredir kanser tedavisi gören ağabeyinin vefat ettiğini duyurdu.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Meriç Keskin, "Başaramadık" ifadelerini kullandı.
İnanç Keskin'in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından İzmir Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.
Meriç Keskin, SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 48'inci bölümünde 'Hamiyet' karakterine hayat vermişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ