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        Haberler Magazin Meriç Keskin'in ağabeyi İnanç Keskin vefat etti

        Meriç Keskin'in ağabeyi İnanç Keskin vefat etti

        Sosyal medya ünlüsü Meriç Keskin, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ağabeyi İnanç Keskin'in hayatını kaybettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 08:42 Güncelleme:
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        "Ağabeyimi kaybettik"

        Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Meriç Keskin, ağabeyi İnanç Keskin'in vefat haberiyle sarsıldı. Keskin, bir süredir kanser tedavisi gören ağabeyinin vefat ettiğini duyurdu.

        Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Meriç Keskin, "Başaramadık" ifadelerini kullandı.

        İnanç Keskin'in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından İzmir Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.

        Meriç Keskin, SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 48'inci bölümünde 'Hamiyet' karakterine hayat vermişti.

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        #Meriç Keskin
        #İnanç Keskin
        #vefat
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