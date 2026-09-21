"PENALTI VE KIRMIZI KART VERİLMELİYDİ"

Bülent Yıldırım: "Topa gitmeye çalışan Vlahovic, engellemeye çalışan Bates. Burada hücum faul yok, eminim. Tutma çekme şarj hiçbir şey yok. Vlahovic önceliği alıp faulsüz geçtikten sonra Bates'in hedefi engellemek. Vlahovic'in denge ayağına bakın. Üstüne düştü Bates, devirdi ve ezdi. Bu pozisyon net penaltı ve artı kırmızı kart gerekir. Bates en başından en sonuna tüm amacı rakibini kısıtlamak."