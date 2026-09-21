Trio ekibi Vlahovic - Bates pozisyonunu yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş'ı evinde 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada Dusan Vlahovic'in David Bates ile girdiği ikili mücadelede siyah-beyazlılar penaltı bekledi. BeIN Trio ekibi tartışmalı pozisyonu yorumladı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve milli ara öncesi liderlik koltuğuna yükseldi.
Karşılaşmanın ardından iki takımın başkanları, hakem Ali Şansalan'ın kararlarını kameralar karşısında eleştirdi.
BeIN Trio ekibi, zorlu karşılaşmada en çok dikkat çeken pozisyonu değerlendirmeye aldı.
Maçın 35. dakikasında Dusan Vlahovic, David Bates ile girdiği ikili mücadelenin ardından Amed Sporfit Faaliyetler ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan maçı devam ettirirken, Trio ekibi pozisyonu yorumladı.
"PENALTI VE KIRMIZI KART VERİLMELİYDİ"
Bülent Yıldırım: "Topa gitmeye çalışan Vlahovic, engellemeye çalışan Bates. Burada hücum faul yok, eminim. Tutma çekme şarj hiçbir şey yok. Vlahovic önceliği alıp faulsüz geçtikten sonra Bates'in hedefi engellemek. Vlahovic'in denge ayağına bakın. Üstüne düştü Bates, devirdi ve ezdi. Bu pozisyon net penaltı ve artı kırmızı kart gerekir. Bates en başından en sonuna tüm amacı rakibini kısıtlamak."
"BATES'İN KOLUYLA VE AYAĞIYLA DARBESİ VAR"
Aleks Taşçıoğlu: "Vlahovic'in herhangi bir faulü yok. Bates'in koluyla ve ayağıyla darbesi var. Penaltı artı kırmızı kart gerekirdi."