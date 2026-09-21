Spor yazarları Amed-Beşiktaş maçını değerlendirdi

GÜNTEKİN ONAY (Hürriyet):

"Özellikle deplasman maçlarında hakemlerin Beşiktaş’ın bu kadar sertliğe maruz kalması karşısında pasif kaldıklarını ekleyelim. Alanya’da yaşananların ardından dün de özellikle ilk yarıda Vlahovic’in bacağından çekilmesi ve devam kararı yine çok kritik bir karar. Miretti oyuna girdikten sonra yüksek teknik kalitesini ve oyun kuruculuk meziyetlerini ortaya koydu, İtalyan futbolcu dışında hemen hemen hiç kimsenin 90 dakika boyunca beklentiyi karşıladığını söylemek mümkün değil. Perşembe geceleri oynanan UEFA Avrupa Ligi dönüşleri takımlar için çok zor oluyor. Dün Beşiktaş’ın yaşadığı olumsuzluklardan biri de buydu. Sezonun devamında İtalyan teknik adam bu duruma nasıl bir çare bulabilir? Açıkçası Beşiktaş’ı en çok zorlayacak faktörlerin başında Avrupa dönüşlerindeki deplasman maçları geliyor."