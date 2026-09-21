Spor yazarları Amed-Beşiktaş maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olan Beşiktaş, mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak liderliğe yükselme şansını tepti. Amed ise bu galibiyetle birlikte averajla zirveye yerleşti. Spor yazarları, milli araya mağlubiyetle giren siyah-beyazlıların performansını değerlendirdi.
GÜNTEKİN ONAY (Hürriyet):
"Özellikle deplasman maçlarında hakemlerin Beşiktaş’ın bu kadar sertliğe maruz kalması karşısında pasif kaldıklarını ekleyelim. Alanya’da yaşananların ardından dün de özellikle ilk yarıda Vlahovic’in bacağından çekilmesi ve devam kararı yine çok kritik bir karar. Miretti oyuna girdikten sonra yüksek teknik kalitesini ve oyun kuruculuk meziyetlerini ortaya koydu, İtalyan futbolcu dışında hemen hemen hiç kimsenin 90 dakika boyunca beklentiyi karşıladığını söylemek mümkün değil. Perşembe geceleri oynanan UEFA Avrupa Ligi dönüşleri takımlar için çok zor oluyor. Dün Beşiktaş’ın yaşadığı olumsuzluklardan biri de buydu. Sezonun devamında İtalyan teknik adam bu duruma nasıl bir çare bulabilir? Açıkçası Beşiktaş’ı en çok zorlayacak faktörlerin başında Avrupa dönüşlerindeki deplasman maçları geliyor."
SİNAN VARDAR (Fotomaç):
"Beşiktaş ilk yarıda çok yorgun bir görüntü çizdi. İlk 11 şansı bulan Poku sahada yoktu. Olaitan ve Orkun da aksayınca siyah-beyazlı takımın tek umudu İlhan Fakılı'nın sürpriz atakları oldu. Beşiktaş, milli ara öncesi bireysel hatalarla Amedspor'a mağlup oldu ama enseyi karartmamak lazım. Bunu bir yol kazası olarak görüp milli aradan sonra Beşiktaş yoluna kazanarak devam edecektir."
BİLAL MEŞE (Milliyet):
"Beşiktaş savunmadan oyun kurmakta zorlanırken, yapılan pas hataları, kaptırılan toplar adeta ev sahibi takımın ekmeğine yağ sürdü! Rakibin baskısı ve presi karşısında Kartal uzun süre bocalarken, yaşananlar gelecek gollerin habercisiydi! Eyy Italiano... Alanya’daki rotasyondan hiç mi ders almadın? Cerny ve Emirhan niye yedek? Bu yenilgi de sana yazar, lamı-cimi yok."
FATİH DOĞAN (Sabah):
"Beşiktaş ister Amed'in ön alan baskısı deyin, ister Marsilya maçı sonrası öz güven rehaveti deyin bireysel hatalarının bedelini zorlu deplasmanda 3-2 kaybederek ödedi. Marsilya'nın yorgunluğu hissedildi. Yok desek yanlış olur. Bazen fiziksel bazen de psikolojik yansımaları olabilir. 35'teki pozisyonda Vlahovic'in bir faulü yok. Bates'in koluyla ve ayağıyla darbesi var. Penaltı artı kırmızı kart gerekirdi. Bu hakem kararı sonucu etkiledi."
CEM DİZDAR (Fanatik):
"Çok para harcayıp beklentilerin arkasında kalan diğerleri gibi Beşiktaş için Milli ara yenilenme imkanı yaratacaktır. Ancak bir zamanlar Mustafa Denizli’nin ‘Derbileri değil, yeterince puan kazanan şampiyon olur’a benzeyen sözünü de akılda tutmak önemlidir. Menzile varmak için yol uzun, engel çok ama mutluluk böyledir, sürekli çalışma ister. Italiano Beşiktaş’ı çalışkan görünüyor ancak önce Alanya sonra Amed deplasmanı! ‘Anadolu deplasmanları’ şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı Beşiktaş ve Italiano için."
ATTİLA GÖKÇE (Milliyet):
"Bu satırları ilk yarının sonunda yazıyorum. Perşembe gecesi Marsilya önünde çok koşup çok çalışarak çok gol atarak kazandı Beşiktaş. Normal uygulamalarda takımlar böyle maçlardan sonra üç gün dinlenir, lige dönerdi. Bu defa öyle olmadı... TFF’nin Milli Takım’a geniş zaman ayırması nedeniyle Pazar günü (dün) haftanın maçları tamamlandı. Beşiktaş’ı savunmak benim işim değil. Galatasaray da aceleye getirilenlerden... Ama adil bir fikstür ve maç programı için TFF daha duyarlı davranmalıydı."