Bugün Ne Oldu? 21 Eylül 2026 haberleri: Fonların tasfiye süresi 6 aya çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de, Elif Eralp Berlin'deki seçimlere damga vurdu, Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 2. dalga

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

SPK, FONLARIN TASFİYE SÜRESİNİ 6 AYA ÇIKARDI

SPK, 131 yatırım fonunun tasfiyesine ilişkin belirlediği 3 aylık süreyi, 6 aya çıkarmaya karar verdi. Kararda fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alındı.

FON SORUŞTURMASINDA 15 GÖZALTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek de fon soruşturmasına ilişkin 15 kişinin gözaltına alındığını ve firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Gürlek ayrıca, 9 şirket yöneticisi ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BM GENEL KURULU İÇİN ABD'YE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsilen ilk gün 4. sırada konuşmasını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap edecek.

ELİF ERALP BERLİN'DEKİ SEÇİMLERE DAMGA VURDU

Berlin'deki eyalet meclisi seçimlerinde, Elif Eralp'i eyalet başbakan adayı gösteren Sol Parti seçimin galibi oldu. Seçim zaferinin ardından konuşan Eralp, "Tarih yazdık, çünkü ilk defa Berlin'de göçmen kökenli bir kadın bunu başardı. Bunu hep beraber başardık" dedi. Partililer zaferi halay çekerek kutladı. Sol Parti, 2023'teki seçime göre oy oranını 13,3 puan artırdı. AfD ise oy oranını 7 puan artırarak Berlin'de şu ana kadarki en yüksek oy oranına ulaştı.

"YENİ SALDIRI OLURSA SAVAŞIN COĞRAFYASINI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Öte yandan gözler hala İran - ABD ve İsrail hattında. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, "Eğer yeni bir saldırı olursa savunmamız ve saldırılarımız ciddi şekilde değişecektir. Yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz" dedi.

USULSÜZ VATANDAŞLIK SORUŞTURMASINDA 2. DALGA

Bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 2 önemli operasyonla ilgili daha açıklama geldi. Gürlek, hileli gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldığını duyurdu. "Yapılan incelemelerde, aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlenmiştir" dedi. 88 kişi hakkında adli işlem başlatılırken; 72 şüpheli gözaltına alındı.

TRAFİK KAZASI GEÇİRENLERİN VERİLERİNİ ÇALANLARA OPERASYON

Bakan Gürlek'in duyurduğu diğer operasyon ise, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin çalınmasıyla ilgili. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı arama ve yanıltıcı beyanlarla vekâletname alındığı, 15.6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği tespit edilirken, 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

BARIŞIN BİNLERCE YILLIK İZİ HATTUŞA’DA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İnsanlık tarihi için çok önemli bir haber var şimdi... Çorum'daki Hitit başkenti Hattuşa'da bulunan çivi yazılı tablet parçasının, Kadeş Barış Antlaşması'nın nüshalarından birine ait olduğu belirlendi. Bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik hükümlerden satırlar içeren keşfi 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Barışın binlerce yıllık izini Anadolu'nun toprağında bulduk!" dedi.