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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi

        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi

        Juventus, ezeli rakibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Siyah Beyazlılar'ın başarılı orta saha futbolcusu için ön görüşme yaptığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 18:42 Güncelleme:
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        Ocak ayı transfer dönemi için iddialar gündeme gelirken, kulüpler gelecek yazın planlamaları için de çalışmalarını sürdürüyor.

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        Bu doğrultuda Juventus'un orta saha için listesindeki isimlerden birinin Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu olduğu belirtildi.

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        JUVENTUS İLK ADIMI ATTI

        Tuttojuve.com'un haberine göre Juventus, 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu öğrenmek için geçtiğimiz haftalarda ön görüşme niteliğinde bir nabız yoklaması yaptı.

        İtalyan ekibinin, milli futbolcunun geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

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        YENİ SÖZLEŞME BEKLENİYOR

        Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Milli futbolcunun öncelikle kulübüyle yeni kontrat konusunda görüşme yapacağı kaydedildi.

        Tarafların yeni sözleşme için anlaşmaya varamaması halinde Juventus'un transfer için devreye girebileceği ifade edildi.

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        2021'DEN BERİ 216 MAÇ OYNADI

        Hakan Çalhanoğlu, 2021'de transfer olduğu İnter'de unutulmaz işlere imza attı. Toplamda 216 resmi maça çıkan 32 yaşındaki orta saha, 52 gol atarken 39 da asist yaptı. İnter ile 2 İtalya Serie A şampiyonluğu, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazanan Çalhanoğlu, 2022-2023 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde final oynamıştı.

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        #Inter
        #Hakan Çalhanoğlu
        #juventus
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