Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!

2021'DEN BERİ 216 MAÇ OYNADI

Hakan Çalhanoğlu, 2021'de transfer olduğu İnter'de unutulmaz işlere imza attı. Toplamda 216 resmi maça çıkan 32 yaşındaki orta saha, 52 gol atarken 39 da asist yaptı. İnter ile 2 İtalya Serie A şampiyonluğu, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazanan Çalhanoğlu, 2022-2023 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde final oynamıştı.