Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada, sağlık sorunları nedeniyle daha önce ifadesi alınamayan Enver Altaylı’nın bugün savcılıkta ifade vereceği, “Kurtlar Vadisi Pusu” oyuncusu Sedat Savtak’ın da “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

İFADE VERECEKLER

Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılandığı “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “siyasi ve askeri casusluk” suçlarından hakkında verilen 23 yıl 4 ay hapis cezası 2024 yılında onanan Enver Altaylı'nın ifadesi sağlık sorunları nedeniyle alınamadı.

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Altaylı'nın bugün ifade vereceği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “Kazım Kaşifoğlu” karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın “bilgi sahibi” sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde savcılığa ifade vereceği bilgisine ulaşıldı.

SORUŞTURMA YENİDEN BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini anımsattı.

Gürlek, Kozinoğlu'nun hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğunun tespit edildiğini belirterek, olayın ardından kamera kayıtları ve tıbbi belgelerin incelendiğini, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve Kozinoğlu'nun eşinin tanık ifadelerinin alındığını kaydetti. Bakan Gürlek, 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini bildirdi.

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Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirten Gürlek, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan değerlendirmeler doğrultusunda Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararının kaldırıldığını ve soruşturmanın yeniden başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığını, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatıldığını ifade etti. Olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirten Gürlek, 10 şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğunun tespit edildiğini kaydetti.

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İLK GÖZALTILARDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında daha sonra 1'i muhabir, 1'i kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi. Kameramanın da aralarında bulunduğu 3 zanlı hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atmak”, diğer 3 şüpheli hakkında ise “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.

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Hakimlik, muhabirin de aralarında olduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, kameramanın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

FETHİ KABİR İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümüne üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan “bilgi sahibi” sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Başsavcılıkça Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine de karar verildi.

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DÖNEMİN BAŞSAVCISI VE CEZAEVİ SAVCISI DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur da gözaltına alındı.

Silivri Adliyesi'ne sevk edilen Doğan ve İşgören'in tutuklanmasına karar veren hakimlik, Ataman ve Uğur hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Bu gelişmelerin ardından soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 6'ya, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı da 15'e yükseldi.

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OSMAN ARSLAN TUTUKLANDI

Devam eden çalışmalar kapsamında eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke de gözaltına alındı.

Ambulans şoförü Kaba, jandarmadaki ifadesinin ardından mevcut delil durumu da gözetilerek serbest bırakıldı.

Arslan, Vatan ve Beyke'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolleri yapıldı ve şüpheliler Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, Arslan'ın tutuklanmasını, Vatan ile Beyke'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Hakimlik, Arslan'ın “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama” suçlarından tutuklanmasına hükmetti. Vatan ile Beyke hakkında ise “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.