Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı!
Süper Lig'de ilk 6 hafta tamamlanırken, gol krallığı yarışı da kızıştı... Krallık yarışında Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah ve Amed'den Gift Orban 7'şer golle zirvede yer alıyor.
Giriş: 22 Eylül 2026 - 10:59 Güncelleme:
1
1- Muhammed Salah (Trabzonspor): 7 GOL
2
2- Gift Orban (Amed SF): 7 GOL
3
3- Victor Osimhen (Galatasaray): 6 GOL
4
4- Vedat Muriqi (Fenerbahçe): 6 GOL
5
5- Eldor Shomurodov (Başakşehir): 6 GOL
6
6- Dusan Vlahovic (Beşiktaş): 5 GOL
7
7- Mason Greenwood (Fenerbahçe): 4 GOL
8
8- Adrian Benedyczak (Kasımpaşa): 4 GOL
9
9- Jesus Ramirez (Çorum FK): 4 GOL