Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı!

        Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı!

        Süper Lig'de ilk 6 hafta tamamlanırken, gol krallığı yarışı da kızıştı... Krallık yarışında Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah ve Amed'den Gift Orban 7'şer golle zirvede yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 10:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        1- Muhammed Salah (Trabzonspor): 7 GOL

        2

        2- Gift Orban (Amed SF): 7 GOL

        3

        3- Victor Osimhen (Galatasaray): 6 GOL

        4

        4- Vedat Muriqi (Fenerbahçe): 6 GOL

        5

        5- Eldor Shomurodov (Başakşehir): 6 GOL

        6

        6- Dusan Vlahovic (Beşiktaş): 5 GOL

        7

        7- Mason Greenwood (Fenerbahçe): 4 GOL

        8

        8- Adrian Benedyczak (Kasımpaşa): 4 GOL

        9

        9- Jesus Ramirez (Çorum FK): 4 GOL

        10

        10- Juan (Göztepe): 4 GOL

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Salah
        #orban
        #Osimhen
        #muriqi
        #Vedat Muriç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Berlin seçiminin galibi Eralp'ten teşekkür
        Berlin seçiminin galibi Eralp'ten teşekkür
        Başkent'te 2'si kardeş 3 kanlı infaz!
        Başkent'te 2'si kardeş 3 kanlı infaz!
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Süper Lig'de krallık yarışı kızıştı!
        Süper Lig'de krallık yarışı kızıştı!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Okan Buruk'un en kötü 2. başlangıcı!
        Okan Buruk'un en kötü 2. başlangıcı!
        Kozinoğlu soruşturması sürüyor
        Kozinoğlu soruşturması sürüyor
        Icardi 2099'a kadar trafikten men edildi!
        Icardi 2099'a kadar trafikten men edildi!
        Demir çubukla darp edilerek mi öldürüldü?
        Demir çubukla darp edilerek mi öldürüldü?
        "Seçimlerim maalesef gündemlik oluyor"
        "Seçimlerim maalesef gündemlik oluyor"
        5 ay önce kaza yaşandı... "Ağır hasarlı" cinayet!
        5 ay önce kaza yaşandı... "Ağır hasarlı" cinayet!
        "Dijital esarete karşı direnin"
        "Dijital esarete karşı direnin"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için yazdı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Eleştiriye yanıt verdi
        Eleştiriye yanıt verdi
        İlayda'yı 12 kurşunla öldürüp şikayetçi oldu
        İlayda'yı 12 kurşunla öldürüp şikayetçi oldu
        Ödül gecesinde fenalaştı
        Ödül gecesinde fenalaştı
        Soruşturma detayları ortaya çıktı
        Soruşturma detayları ortaya çıktı
        11 il için sarı kod! Serin ve yağışlı hava geliyor!
        11 il için sarı kod! Serin ve yağışlı hava geliyor!