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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da okula silahlı saldırı: Yaralılar var

        Manisa'da okula silahlı saldırı: Yaralılar var

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Manisa Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada, "Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olayla ilgili çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir" denildi. Saldırganın, olayın ardından kaçarken görüntüsü de ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 08:45 Güncelleme:
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        Manisa'da okula silahlı saldırı: Yaralılar var

        Manisa'da olay, sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.

        SİLAHLA ETRAFA ATEŞ AÇTI

        İHA'da yer alan habere ve edinilen ilk bilgilere göre, şüpheli bir kişi okul önünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla etrafa rastgele ateş açtı.

        Saldırı sırasında yaralanan öğrencilerin olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı.

        EMNİYET VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        İhbarın ardından olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olayın duyulması üzerine çok sayıda veli de okula gelerek çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Velilerin okula girmeye çalışması üzerine okul çevresinde güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri ile veliler arasında arbede yaşandı.

        Kolluk kuvvetleri, endişeli velileri sakinleştirmekte güçlük çekerken okul çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili detayların henüz netlik kazanmadığı öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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        MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olayla ilgili çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

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        #Manisada okula saldırı
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