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        Haberler Gündem 3. Sayfa 15 ay önce mevlit için evden ayrılmıştı... Ormanlık alanda kemik parçaları ve eşyaları bulundu

        15 ay önce mevlit için evden ayrılmıştı... Ormanlık alanda kemik parçaları ve eşyaları bulundu

        Antalya'da 6 Haziran 2025'te mevlite gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 80 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'den yaklaşık 15 ay sonra iz bulundu. Ormanlık alanda kafatası ve kemik parçalarının yanı sıra Karadeniz'e ait kıyafet ve kişisel eşyalar bulunurken, kemikler DNA incelemesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 13:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        15 aydır kayıptı; ormanlık alanda eşyaları bulundu
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, geçen yıl haziran ayında mevlite gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Hüseyin Karadeniz'in (80) kıyafetleri ve kimliği ormanda bulundu. Çevrede yapılan aramada Karadeniz'e ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçalarına da ulaşıldı. Kafatası ve kemik parçaları DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        DHA'daki habere göre; Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Belbaşı Yaylası'ndaki evinden, 6 Haziran 2025'te öğle saatlerinde, Belbaşı Şahinler Mahallesi'ndeki mevlite gitmek için yaya olarak ayrılan Hüseyin Karadeniz, akşam dönmeyince yakınları bölgede arama yaptı.

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        SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

        Sonuç alamayan aile, jandarmaya haber verdi. İhbarla Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Karadeniz'in evinden ayrıldıktan sonra Belbaşı Yaylası'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

        Bastonuyla yolda yürüyen Karadeniz'in görüldüğü güzergahta aramalar yoğunlaştırıldı. Karadeniz'in mevlit programına katılmadığı da belirlendi. Çok sayıda ekibin günlerdir yaptığı arama çalışmalarından herhangi bir sonuç elde edilemedi.

        KEMİK PARÇALARI BULUNDU

        #resim#1397072#

        Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkisinde dün saat 17.00 sıralarında hayvanlarını otlatan çoban, orman arazisinde kafatası buldu. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekiplerinin incelemesi ve aramasında kafatasının yakınlarında bir kemik parçasının yanı sıra kıyafet, ayakkabı ve kişisel eşyalar bulundu.

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        KİMLİĞİNE ULAŞILDI

        Eşyalar içerisinde 15 aydır kayıp olan Hüseyin Karadeniz'e ait kimliğe de ulaşıldı. Kafatası ve kemik parçaları jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilerek adli inceleme başlatıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kafatası ve kemik parçası DNA testi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yakınları da bulunan eşyaların Hüseyin Karadeniz'e ait olduğunu teşhis etti.

        Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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        #Hüseyin Karadeniz
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