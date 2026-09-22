Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen fikstür tehlikesi!
UEFA Uluslar Ligi sebebiyle profesyonel liglere ara verilirken, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kritik bir süreç bekliyor. Milli aranın ardından yoğunlaşacak fikstüre hazırlanan 3 İstanbul devi milli ara sonrası birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor. A Milli Takımımız'ın da yer alacağı Uluslar Ligi nedeniyle profesyonel liglere 3 hafta ara verildi.
Bu sürecin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirinden zorlu mücadeleler bekliyor.
Süper Lig'in ilk yarısının sonlanacağı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerine kadar 3 İstanbul devi de dikkat çeken karşılaşmalara çıkacak.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN SÜPER LİG VE UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ:
11 Ekim: Beşiktaş - Kocaelispor
15 Ekim: Hoffenheim - Beşiktaş
19 Ekim: Trabzonspor - Beşiktaş
22 Ekim: Beşiktaş - Crystal Palace
26 Ekim: Beşiktaş - Başakşehir
1 Kasım: Kasımpaşa - Beşiktaş
5 Kasım: Celtic - Beşiktaş
8 Kasım: Beşiktaş - Gençlerbirliği
Milli Ara
22 Kasım: Konyaspor - Beşiktaş
26 Kasım: Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva
30 Kasım: Beşiktaş - Galatasaray
6 Aralık: Beşiktaş - Samsunspor
10 Aralık: Bayer Leverkusen - Beşiktaş
14 Aralık: Gaziantep FK - Beşiktaş
20 Aralık: Beşiktaş - Çaykur Rizespor
İŞTE FENERBAHÇE'NİN SÜPER LİG VE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ:
10 Ekim: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
14 Ekim: Aston Villa - Fenerbahçe
17 Ekim: Fenerbahçe - Alanyaspor
20 Ekim: Fenerbahçe - Slavia Prag
26 Ekim: Galatasaray - Fenerbahçe
31 Ekim: Fenerbahçe - Göztepe
4 Kasım: Fenerbahçe - Liverpool
8 Kasım: Çorum FK - Fenerbahçe
Milli Ara
21 Kasım: Kocaelispor - Fenerbahçe
25 Kasım: Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
29 Kasım: Fenerbahçe - Erzurumspor FK
5 Aralık: Başakşehir - Fenerbahçe
9 Aralık: LASK Linz - Fenerbahçe
13 Aralık: Fenerbahçe - Trabzonspor
18 Aralık: Kasımpaşa - Fenerbahçe
İŞTE GALATASARAY'IN SÜPER LİG VE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ:
9 Ekim: Galatasaray - Kasımpaşa
13 Ekim: Galatasaray - Barcelona
17 Ekim: Gençlerbirliği - Galatasaray
21 Ekim: Lille - Galatasaray
26 Ekim: Galatasaray - Fenerbahçe
1 Kasım: Konyaspor - Galatasaray
3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart
7 Kasım: Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler
Milli Ara
21 Kasım: Galatasaray - Samsunspor
24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa
30 Kasım: Beşiktaş - Galatasaray
4 Aralık: Galatasaray - Çaykur Rizespor
8 Aralık: AEK - Galatasaray
12 Aralık: Eyüpspor - Galatasaray
19 Aralık: Galatasaray - Alanyaspor