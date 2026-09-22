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        Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen fikstür tehlikesi!

        UEFA Uluslar Ligi sebebiyle profesyonel liglere ara verilirken, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kritik bir süreç bekliyor. Milli aranın ardından yoğunlaşacak fikstüre hazırlanan 3 İstanbul devi milli ara sonrası birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak.

        Giriş: 22 Eylül 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor. A Milli Takımımız'ın da yer alacağı Uluslar Ligi nedeniyle profesyonel liglere 3 hafta ara verildi.

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        Bu sürecin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirinden zorlu mücadeleler bekliyor.

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        Süper Lig'in ilk yarısının sonlanacağı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerine kadar 3 İstanbul devi de dikkat çeken karşılaşmalara çıkacak.

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        İŞTE BEŞİKTAŞ'IN SÜPER LİG VE UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ:

        11 Ekim: Beşiktaş - Kocaelispor

        15 Ekim: Hoffenheim - Beşiktaş

        19 Ekim: Trabzonspor - Beşiktaş

        22 Ekim: Beşiktaş - Crystal Palace

        26 Ekim: Beşiktaş - Başakşehir

        1 Kasım: Kasımpaşa - Beşiktaş

        5 Kasım: Celtic - Beşiktaş

        8 Kasım: Beşiktaş - Gençlerbirliği

        Milli Ara

        22 Kasım: Konyaspor - Beşiktaş

        26 Kasım: Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva

        30 Kasım: Beşiktaş - Galatasaray

        6 Aralık: Beşiktaş - Samsunspor

        10 Aralık: Bayer Leverkusen - Beşiktaş

        14 Aralık: Gaziantep FK - Beşiktaş

        20 Aralık: Beşiktaş - Çaykur Rizespor

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        İŞTE FENERBAHÇE'NİN SÜPER LİG VE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ:

        10 Ekim: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

        14 Ekim: Aston Villa - Fenerbahçe

        17 Ekim: Fenerbahçe - Alanyaspor

        20 Ekim: Fenerbahçe - Slavia Prag

        26 Ekim: Galatasaray - Fenerbahçe

        31 Ekim: Fenerbahçe - Göztepe

        4 Kasım: Fenerbahçe - Liverpool

        8 Kasım: Çorum FK - Fenerbahçe

        Milli Ara

        21 Kasım: Kocaelispor - Fenerbahçe

        25 Kasım: Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

        29 Kasım: Fenerbahçe - Erzurumspor FK

        5 Aralık: Başakşehir - Fenerbahçe

        9 Aralık: LASK Linz - Fenerbahçe

        13 Aralık: Fenerbahçe - Trabzonspor

        18 Aralık: Kasımpaşa - Fenerbahçe

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        İŞTE GALATASARAY'IN SÜPER LİG VE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ:

        9 Ekim: Galatasaray - Kasımpaşa

        13 Ekim: Galatasaray - Barcelona

        17 Ekim: Gençlerbirliği - Galatasaray

        21 Ekim: Lille - Galatasaray

        26 Ekim: Galatasaray - Fenerbahçe

        1 Kasım: Konyaspor - Galatasaray

        3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart

        7 Kasım: Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler

        Milli Ara

        21 Kasım: Galatasaray - Samsunspor

        24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa

        30 Kasım: Beşiktaş - Galatasaray

        4 Aralık: Galatasaray - Çaykur Rizespor

        8 Aralık: AEK - Galatasaray

        12 Aralık: Eyüpspor - Galatasaray

        19 Aralık: Galatasaray - Alanyaspor

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        #galatasaray
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