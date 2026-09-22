Beşiktaş'ta hem gurur hem kaygı!

Süper Lig’de 6’ncı hafta maçlarının tamamlanmasının ardından 3 haftalık milli ara başladı. 4 büyüklerde forma giyen birçok oyuncu da ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. 4 büyük kulüp arasında milli takımlara en çok futbolcu gönderen takım 17 futbolcuyla Beşiktaş oldu.

4 futbolcusu Türkiye A Milli Takımı’na davet edilen siyah-beyazlılar; Almanya, Panama, Güney Kore, Benin, Belçika, Kosova ve Nijerya’ya 1’er, Fildişi Sahili’ne ise 2 futbolcu gönderdi. Siyah-beyazlılarda ayrıca Türkiye ve Hollanda Ümit Milli Takımları ile Almanya U20 Milli Takımı’na da toplamda 3 oyuncu davet aldı.

Siyah-beyazlılardan Orkun Kökçü, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı ve Salih Özcan A Milli Takım kadrosunda yer aldı.

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Nübel Almanya, Murillo Panama, Vlahovic Sırbistan, Agbadou ve Outtara Fildişi Sahili, Oh Güney Kore, Olaitan Benin, Trossard Belçika, Rashica Kosova ve Ndidi Nijerya Milli Takımı'na gitti.

Yasin Özcan Türkiye U21, Poku Hollanda U21'den davet alırken Taylan Bulut da Almanya U20 Milli Takımı'na çağrıldı.

ORKUN VE TROSSARD'A YAKIN TAKİP!

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano ve diğer yetkililer ise yoğun lig ve Avrupa temposunun ardından girilen milli arada davet alan isimlerin durumunu yakından takip ediyor.

Kaptan Orkun Kökçü ayak parmağındaki çatlak nedeniyle şiddetli ağrılar çekerken milli takımın ilk idmanına çıkmadı. Orkun'un Fransa ile oynanacak maçta forma giymesi zor gözükürken aday kadrodan çıkarılma ihtimali de masada.

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Yine topuğundaki ödem nedeniyle ağrılarla boğuşan Leandro Trossard da Belçika'nın ilk idmanına çıkamadı. Durumu milli takım sağlık heyeti tarafından yakından takip edilen Trossard'ın da Uluslar Ligi maçlarını pas geçme ihtimali doğabilir.

BEKLENTİ EKİME EKSİKSİZ BAŞLAMAK

Beşiktaş cephesi, milli göreve giden diğer oyuncuların da sağlıklı bir şekilde dönmesini beklerken ekim ayındaki zorlu fikstüre eksiksiz girmeyi hedefliyor.