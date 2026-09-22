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        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ne zaman bitecek?

        AKOM, İstanbul ve çevresi için yeni bir yağış uyarısı yaptı. Uyarıya göre, yağışların öğleden sonra etkisini arttırması bekleniyor, Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde metrekare başına 20-40 kilogram aralığında yağışın düşmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların akşam saatlerine kadar azalarak 16 dereceler civarına gerileyeceği tahmin ediliyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 14:32 Güncelleme:
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        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ne zaman bitecek?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu.

        METREKAREYE 60-100 KG YAĞIŞ DÜŞECEK

        Sabah saatlerinde yerel (Tuzla, Çekmeköy Şile) görülen yağışların öğleden sonra etkisini arttırması, Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli şekilde (20-40 kg/m2) etkili olması beklenirken sıcaklıkların akşam saatlerine kadar azalarak 16 dereceler civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.

        ÇARŞAMBA GECESİNE KADAR SÜRECEK

        AKOM’un tahminlerine göre; çarşamba gece saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen sistem nedeni ile rüzgârın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-60km/s) esmesi beraberinde sıcaklıkların da 6-8 derece birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, il genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve yer yer çok kuvvetli (60-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

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        7 BİN 38 PERSONEL İSTANBUL İÇİN HAZIR

        Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı İBB ekiplerinden 7 bin 38 personel, 2 bin 137 araç ve iş makinesi ile il genelinde hazır bekliyor.

        İtfaiye ekiplerinden 926 personel 548 araç iş makinası 213 motopomp, 523 dalgıç pompa ekipmanı, İSKİ’den 1056 personel 649 araç iş makinası, İBB Yol Bakım’dan 513 personel 151 araç iş makinası, Atık Yönetimi/İSTAÇ’tan 538 personel, 134 araç iş makinası, zabıta ekiplerinden 1270 personel 203 araç, Park Bahçeler’den 629 personel 109 araç, İBB Trafik’ten 152 personel 41 araç, İBB Yerinde Çözüm’den 486 personel 31 araç, İETT’den 377 personel 19 araç, Metro İstanbul’dan 300 personel, İGDAŞ’tan 791 personel 252 araç iş makinası teyakkuzda İstanbul için bekliyor. AKOM tarafından; yağış nedeniyle şu ana kadar önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı açıklandı.

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