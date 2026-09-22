'Harita krizinin' ardından Macron ve Trump'tan samimi poz

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için geldiği New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

İki liderin geçtiğimiz haftalarda yaşadığı 'harita krizinin' ardından yapacakları görüşme merakla beklenirken, ikili samimi bir görüntü sergiledi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Macron, Trump ile "çok verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Trump ile özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve İran'la çatışmalar konusunda olumlu bir görüşme yaptıklarını kaydeden Macron, "Konuştuğumuz diğer konu Kızıldeniz'deki durumdu. Bu, küresel fiyatlar açısından önemli. Ardından Ukrayna ve Rusya hakkında uzun bir görüşme yaptık." dedi.

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NE OLMUŞTU?

Trump, 7 Eylül'de; Kanada, Grönland, Meksika, Orta Amerika'nın bazı bölgeleri, Karayipler ve İzlanda'nın ABD bayrağıyla kaplı olduğu bir Kuzey Amerika haritası paylaştı.

Üzerinde değişiklik yapılmış olan bu harita, Saint-Pierre ve Miquelon, Guadeloupe ve Martinik dahil olmak üzere Fransa'nın denizaşırı bölgelerini de kapsıyordu.

Trump'ın paylaşımının ardından konuşan Macron, "İnsanların tuhaf fikirleri ya da tuhaf şeyler söylemesi nedeniyle bunu (takımadaların Fransa'ya ait olduğunu) her sabah tekrarlamayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

CARNEY İLE TAKIMADALARDA BİR ARAYA GELDİ

20 Eylül'de Macron, ülkesinin Kuzey Atlantik'teki denizaşırı toprağı Saint-Pierre-et-Miquelon'da Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmüştü.

Macron, Fransa ve Kanada'nın "bağımsız ve bağımsızlarını korumak isteyen iki ulus" olarak bilime, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve stratejik özerkliğe inandığını vurgulamıştı.

Yerel basında, Macron'un Saint-Pierre-et-Miquelon'a ziyareti ve burada Kanada Başbakanı ile görüşmesinin ABD Başkanı Donald Trump'a karşı bir "egemenlik vurgusu" niteliğinde olduğu yönünde haberler yer almıştı.