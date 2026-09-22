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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un en kötü 2. başlangıcı!

        Okan Buruk'un en kötü 2. başlangıcı!

        Okan Buruk yönetiminde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray, 2026-2027 sezonuna istediği başlangıcı yapamadı. Sarı-kırmızılılar, 6 haftada topladığı 13 puanla deneyimli teknik adam döneminin ilk sezonundan sonra en kötü 2. başlangıcına imza attı. Buna karşın Okan Buruk, tüm sezonlarda takımını zirveye taşıdı...

        Giriş: 22 Eylül 2026 - 11:11 Güncelleme:
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        Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un göreve başlamasından itibaren en kötü 2. sezon başlangıcına imza attı.

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        2022 yazında Galatasaray'a imza atan ve sarı-kırmızılılarda üst üste 4 kez şampiyon olan deneyimli teknik adam, ilk sezonunda bu sezon olduğu gibi 6 maçta 13 puan toplamıştı.

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        Sarı-kırmızılı takım 52 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde ilk sezonunda 13 puan toplarken, 6. haftada 5. sırada yer almış ve 15. haftada liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe'den devralmıştı.

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        Bu sezon da ilk 6 haftada 13 puan toplayan G.Saray, averaj farkıyla Amed Sportif Faaliyetler'in arkasında 2. sırada yer aldı.

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        İşte Okan Buruk döneminde Galatasaray'ın sezon başlangıçları ve topladığı puanlar...

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        2022-2023: 13 PUAN

        Antalyaspor 0-1 Galatasaray
        Galatasaray 0-1 Giresunspor
        Ümraniyespor 0-1 Galatasaray
        Trabzonspor 0-0 Galatasaray
        Galatasaray 2-1 Gaziantep FK
        Kasımpaşa 2-3 Galatasaray

        *36 maç: 28 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet: 88 puanla şampiyon

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        2023-2023: 16 PUAN

        Kayserispor 0-0 Galatasaray
        Galatasaray 2-0 Trabzonspor
        Gaziantep FK 0-3 Galatasaray
        Galatasaray 4-2 Samsunspor
        Başakşehir 1-2 Galatasaray
        İstanbulspor 0-1 Galatasaray

        *38 maç: 33 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet: 102 puanla şampiyon

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        2024-2025: 18 PUAN

        Galatasaray 2-1 Hatayspor
        Konyaspor 1-2 Galatasaray
        Adana Demirspor 1-5 Galatasaray
        Galatasaray 5-0 Çaykur Rizespor
        Galatasaray 3-1 Gaziantep FK
        Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

        *36 maç: 30 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet: 95 puanla şampiyon

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        2025-2026: 18 PUAN

        Gaziantep FK 0-3 Galatasaray
        Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük
        Kayserispor 0-4 Galatasaray
        Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor
        Eyüpspor 0-2 Galatasaray
        Galatasaray 3-1 Konyaspor

        *34 maç: 24 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet: 77 puanla şampiyon

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        2026-2027: 13 PUAN

        Galatasaray 2-2 Çorum FK
        Erzurumspor FK 0-4 Galatasaray
        Galatasaray 3-2 Göztepe
        Başakşehir 2-3 Galatasaray
        Galatasaray 1-0 Kocaelispor
        Trabzonspor 4-0 Galatasaray

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        #süper lig
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