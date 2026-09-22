Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hazar Ergüçlü: Seçimlerim maalesef hep gündemlik oluyor

        Hazar Ergüçlü: Seçimlerim maalesef hep gündemlik oluyor

        Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, mart ayında sevgilisi Efe Çelik'ten ayrılmasıyla ilgili, "Şu an sade iş odaklıyım. Tekrar barışmak gibi bir tecrübem yok, hiç olmadı zaten. Seçimlerim maalesef hep gündemlik oluyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 09:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hazar Ergüçlü, Etiler’de objektiflere yansıdı. ABD'de katıldığı film festivali hakkında konuşan Ergüçlü, “Daha yeni geldim, çok güzel geçti. Eylül sonunda başka bir festivale daha katılacağım” dedi.

        2

        Yakın zamanda ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu, yeni projesiyle ilgili sır vermedi. Ergüçlü, “Bu sezon ekranda olacağım, şu an öyle görünüyor. Ama detayları şu an söyleyemem” ifadelerini kullandı.

        3

        Ergüçlü, yaklaşık üç yıl aşk yaşadığı 'DJ Artz' lakabıyla tanınan Efe Çelik'ten mart ayında ayrılmıştı.

        4

        Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Ergüçlü, bir ayrılık yaşadığını belirterek, “Şu an sade iş odaklıyım. Tekrar barışmak gibi bir tecrübem yok, hiç olmadı zaten. Aşk hayatımla ilgili çok gündeme gelmek istemiyorum ama seçimlerim maalesef hep gündemlik oluyor” dedi.

        5

        “BUNA TAM TÜKENMİŞLİK SENDROMU DENMEZ”

        Mart ayında “Her şeyden iştahım kaçtı” diyen oyuncu, sözlerinin hatırlatılması üzerine ise, "Bazı dönemler öyle şeyler hissedebiliyoruz. Buna tam tükenmişlik sendromu denmez ama yaşadıklarımızdan dolayı oluyor böyle şeyler" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hazar ergüçlü
        #Efe Çelik
        #Onur Ünlü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 8 yaralı var
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 8 yaralı var
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Kozinoğlu soruşturması sürüyor
        Kozinoğlu soruşturması sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için yazdı
        Icardi 2099'a kadar trafikten men edildi!
        Icardi 2099'a kadar trafikten men edildi!
        Demir çubukla darp edilerek mi öldürüldü?
        Demir çubukla darp edilerek mi öldürüldü?
        Türkiye ile ABD arasında nükleerde yeni işbirliği
        Türkiye ile ABD arasında nükleerde yeni işbirliği
        "Seçimlerim maalesef gündemlik oluyor"
        "Seçimlerim maalesef gündemlik oluyor"
        İlayda'yı 12 kurşunla öldürüp şikayetçi oldu
        İlayda'yı 12 kurşunla öldürüp şikayetçi oldu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Trump ve ABD medyası arasında savaş çıktı
        Trump ve ABD medyası arasında savaş çıktı
        Eleştiriye yanıt verdi
        Eleştiriye yanıt verdi
        11 il için sarı kod! Serin ve yağışlı hava geliyor!
        11 il için sarı kod! Serin ve yağışlı hava geliyor!
        Soruşturma detayları ortaya çıktı
        Soruşturma detayları ortaya çıktı
        "Yine olsa yine yaparım"
        "Yine olsa yine yaparım"
        Ödül gecesinde fenalaştı
        Ödül gecesinde fenalaştı
        Türkiye yeni bir dönem başlattı
        Türkiye yeni bir dönem başlattı
        Anayasa Mahkemesinden "işe iade" davasında emsal karar
        Anayasa Mahkemesinden "işe iade" davasında emsal karar
        Öğrencinin yetim aylığı nasıl kesilir?
        Öğrencinin yetim aylığı nasıl kesilir?