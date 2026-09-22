Hazar Ergüçlü: Seçimlerim maalesef hep gündemlik oluyor

Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Ergüçlü, bir ayrılık yaşadığını belirterek, “Şu an sade iş odaklıyım. Tekrar barışmak gibi bir tecrübem yok, hiç olmadı zaten. Aşk hayatımla ilgili çok gündeme gelmek istemiyorum ama seçimlerim maalesef hep gündemlik oluyor” dedi.