Hazar Ergüçlü: Seçimlerim maalesef hep gündemlik oluyor
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, mart ayında sevgilisi Efe Çelik'ten ayrılmasıyla ilgili, "Şu an sade iş odaklıyım. Tekrar barışmak gibi bir tecrübem yok, hiç olmadı zaten. Seçimlerim maalesef hep gündemlik oluyor" dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hazar Ergüçlü, Etiler’de objektiflere yansıdı. ABD'de katıldığı film festivali hakkında konuşan Ergüçlü, “Daha yeni geldim, çok güzel geçti. Eylül sonunda başka bir festivale daha katılacağım” dedi.
Yakın zamanda ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu, yeni projesiyle ilgili sır vermedi. Ergüçlü, “Bu sezon ekranda olacağım, şu an öyle görünüyor. Ama detayları şu an söyleyemem” ifadelerini kullandı.
Ergüçlü, yaklaşık üç yıl aşk yaşadığı 'DJ Artz' lakabıyla tanınan Efe Çelik'ten mart ayında ayrılmıştı.
Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Ergüçlü, bir ayrılık yaşadığını belirterek, “Şu an sade iş odaklıyım. Tekrar barışmak gibi bir tecrübem yok, hiç olmadı zaten. Aşk hayatımla ilgili çok gündeme gelmek istemiyorum ama seçimlerim maalesef hep gündemlik oluyor” dedi.
“BUNA TAM TÜKENMİŞLİK SENDROMU DENMEZ”
Mart ayında “Her şeyden iştahım kaçtı” diyen oyuncu, sözlerinin hatırlatılması üzerine ise, "Bazı dönemler öyle şeyler hissedebiliyoruz. Buna tam tükenmişlik sendromu denmez ama yaşadıklarımızdan dolayı oluyor böyle şeyler" şeklinde konuştu.