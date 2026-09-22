İran Meclis Başkanı: Trump, gücünü İran halkına ve silahlı kuvvetlerine dayatamayacağını bilmeli

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, askeri ve diplomatik savaşta teslim olmayacaklarını belirterek, "Trump, köklü bir medeniyetle, ulusal ve dini bir direnişle karşı karşıya. O gücünü İran halkına ve silahlı kuvvetlerine dayatamayacağını bilmeli." dedi.

Fars Haber Ajansına göre Kalibaf, başkent Tahran'da İran-Irak Savaşı gazileriyle bir araya geldiği programda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

1980-1988 yıllarındaki İran-Irak Savaşı sırasında ülkesine uygulanan yaptırımlara işaret eden Kalibaf, o savaş ile İran'ın bugün yaşadığı savaşı kıyasladı.

Kalibaf, "İran-Irak Savaşı'nda bize dikenli tel bile satmıyorlardı. Topçuların atış menzili 14-15 kilometre öteye ulaşmıyordu. Bugün füzelerimizle herhangi bir sınırlama olmaksızın istediğimiz her noktayı hedef alabilecek bir seviyeye geldik." dedi.

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Hibrit ekonomik, askeri ve diplomatik savaşta teslim olmayacaklarını ve güçlü şekilde karşılık vereceklerini söyleyen Kalibaf, "Trump, köklü bir medeniyetle, ulusal ve dini bir direnişle karşı karşıya. O gücünü, İran halkına ve silahlı kuvvetlerine dayatamayacağını bilmeli." ifadelerini kullandı.

Ülkede ABD ile müzakerelere karşı çıkan kesime seslenen Kalibaf, diplomasinin teslimiyet anlamına gelmediğini, müzakerenin de bir tür mücadele ve sahadaki gücün siyasi kazanıma dönüştürülmesi olduğunu dile getirdi.