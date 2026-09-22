SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
SPK'dan yapılan açıklamada "Hisse pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınır uygulaması kaldırıldı" denildi
Giriş: 22 Eylül 2026 - 14:32 Güncelleme:
Hisse pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınır uygulamasının kaldırıldığı açıklandı.
SPK'dan yapılan duyuruda "Kurul Karar Organı’nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarında ikinci bir duyuruya kadar; II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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