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        Haberler Ekonomi Para SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı

        SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı

        SPK'dan yapılan açıklamada "Hisse pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınır uygulaması kaldırıldı" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 14:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı

        Hisse pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınır uygulamasının kaldırıldığı açıklandı.

        SPK'dan yapılan duyuruda "Kurul Karar Organı’nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarında ikinci bir duyuruya kadar; II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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        #spk
        #Hisse pay geri alım
        #ekonomi
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