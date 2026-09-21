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        Haberler Magazin Şerif Sezer, ödül gecesinde fenalaştı

        Şerif Sezer, ödül gecesinde fenalaştı

        83 yaşındaki usta oyuncu Şerif Sezer, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde röportaj öncesi rahatsızlandı. Sezer'i kızı Deniz Arna kırmızı halıdan uzaklaştırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 21:25 Güncelleme:
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        Ödül gecesinde fenalaştı

        Türk sinemasının usta isimlerinden Şerif Sezer, katıldığı 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde talihsiz bir rahatsızlık geçirerek sevenlerini korkuttu. Gecede Sezer'e, meslektaşı olan kızı Deniz Arna eşlik etti.

        Kızıyla katıldığı etkinlikte kırmızı halıda poz veren Şerif Sezer, röportaj vereceği sırada aniden fenalaştı. Durumu fark eden Deniz Arna, hızla müdahale ederek oyuncuyu kırmızı halıdan uzaklaştırdı.

        "BANA BİR ŞEY OLMAZ"

        Yaşanan bu olayın ardından gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Sezer, sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: Bana bir şey olmaz, midem biraz rahatsızlandı. İyiyim, daha iyiyim, doktora görüneceğim.

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        #şerif sezer
        #27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri
        #deniz arna
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