Silah sesini duyan anne, oğlunu ağır yaralı halde buldu

İstanbul Şişli’de 33 yaşındaki Batuhan B., annesi tarafından odasında başından vurulmuş halde bulundu. Silah sesi üzerine odaya giren anne Hanife B., oğlunu sandalye üzerinde yaralı halde görünce yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Batuhan B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SİLAH SESİ ÜZERİNE ODAYA GİRDİ

Olay, saat 17.50 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin salonunda bulunan Hanife B. (59), oğlu Batuhan B.’nin odasından silah sesi duydu.

Odaya giren anne, oğlunu sandalye üzerinde başından vurulmuş halde buldu. Hanife B., olay sırasında dışarıda bulunan emekli polis eşi İlhami B.’ye (64) haber vererek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Batuhan B.’nin bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

2 AYDIR İŞSİZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Batuhan B.’nin 2020 yılında eşinden boşandığı ve anne-babasıyla birlikte yaşadığı belirlendi.

Hanife B.’nin ifadesinde, oğlunun daha önce özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ancak yaklaşık 2 aydır işsiz olduğunu söylediği öğrenildi. Anne, oğlunun herhangi bir borcu ya da psikolojik sorunu bulunmadığını ifade etti.

ODADA NOT VE VİDEO KAYDI BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, odada üzerinde telefon şifresinin yazılı olduğu bir not bulundu. Notta, telefonda bir kayıt bırakıldığına ilişkin ifadelerin yer aldığı öğrenildi.

Batuhan B.’nin telefonunda yapılan kontrolde yaklaşık 4 dakikalık bir video kaydı tespit edildi. Odada bulunan seri numarası silinmiş tabanca, kovan ve telefon, incelenmek üzere olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.