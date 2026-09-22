Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini uykularında tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Cinayet zanlısının verdiği ifadede, pişmanlık duymadığı ve "Yine olsa yine yaparım" söylediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz gece saat 03.30 sıralarında Korkuteli ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Sefer Coşkun (38), boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun'un (36) ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Sefer Coşkun, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından uyumakta olan eşi Ayşegül Coşkun, kayınpederi Ahmet Engel (65) ve kayınvalidesi Cemile Engel'e (63) silahla kurşun yağdırdı.

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İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Eve ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne, baba ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya tanıklık eden 3 çocuk jandarma tarafından koruma altına alınırken, kaçan cinayet şüphelisi Sefer Coşkun, arazide kaçarken yakalandı.

"YİNE OLSA YİNE YAPARIM"

İşlemleri için jandarma karakoluna götürülen Coşkun, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklanıp, Döşemealtı Cezaevi'ne gönderildi.

Sefer Coşkun'un ifadesinde boşanmak üzere olduklarını ve olaydan herhangi bir pişmanlık duymadığı, 'Yine olsa yine yaparım' dediği öğrenildi.