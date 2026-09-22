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        Haberler Gündem Hava Durumu 11 il için sarı kod! Serin ve yağışlı hava geliyor! Sıcaklıklar düşüyor

        11 il için sarı kod! Serin ve yağışlı hava geliyor! Sıcaklıklar düşüyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. 11 il için sarı kodlu uyarı yayınlanırken; Marmara, Karadeniz, Ege'nin büyük bölümü, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 07:13 Güncelleme:
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        11 il için sarı kod! Serin ve yağışlı hava geliyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 21°

        Ankara

        Sağanak Yağış 25°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 26°

        Antalya

        Sağanak Yağış 27°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 25°

        Bursa

        Yağmurlu 17°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 34°

        Gaziantep

        Güneşli 31°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 24°

        Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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