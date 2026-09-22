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        Haberler Dünyadan Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber'in ölümünde aşırı doz uyuşturucu şüphesi

        Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber'in ölümünde aşırı doz uyuşturucu şüphesi

        Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber'in 27 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine "Neden öldü?" sorusu gündemde. Bağımlılıkla mücadehe ettiği öğrenilen Gerber'in ölümüyle ilgili aşırı doz uyuşturucu soruşturması yürütüldüğü öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 09:55 Güncelleme:
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        Soruşturma detayları ortaya çıktı

        1990'lı yılların ünlü modeli Cindy Crawford'ın 27 yaşında hayatını kaybeden oğlu Presley Gerber'le ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor.

        Crawford ve iş insanı eşi Rande Gerber'in tek oğlu olan Presley için, pazar günü olay yerine "kalp durması" ihbarı üzerine polis çağrıldığı öğrenildi. Acil yardım hattına ait ses kayıtlarında Presley Gerber'in ölümünün yanı sıra şüpheli bir aşırı doz vakasından da bahsedildiği anlaşıldı.

        Polis, Presley Gerber'in ölümünü aşırı doz şüphesiyle soruşturuyor.

        CİNAYET ŞÜPHESİ YOK

        Yetkililer, "20 Eylül 2026 tarihinde, yaklaşık saat 09.35'te, Santa Monica Polis Merkezi memurları olası bir aşırı doz vakası ihbarına yanıt verdi. Olay yerine vardıklarında, ölmüş bir yetişkin erkek buldular. Los Angeles Adli Tıp Kurumu, kişinin 27 yaşındaki Presley Gerber olduğunu tespit etti" açıklamasını yaptı.

        Dedektiflerin ölümün aşırı dozdan kaynaklandığı şüphesiyle soruşturma yürüttüğü, şu an itibariyle, cinayet şüphesi bulunmadığı belirtildi.

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        BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDİYORDU

        Presley Gerber'in otopsisi tamamlandı, ancak henüz ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

        Gerber-Crawford ailesinden Presley Gerber'in vefatıyla ilgili dün yapılan açıklamada, "Aile, bu çok zor ve acı dolu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" denildi.

        Ölümünden önce bağımlılıkla mücadele için rehabilitasyona girdiği öğrenilen Presley'nin geçmişte alkollü araç kullanmaktan dolayı aldığı ceza sonrasında alkolle ilgili kamuoyuna yansıyan sorunları olmuştu.

        Presley de tıpkı 25 yaşındaki kız kardeşi Kaia Gerber gibi, annesi Cindy Crawford'ın izinden giderek modellik yapıyordu.

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        Kaia Gerber, geçtiğimiz günlerde ağabeyinin yaşadığı zorluklar hakkında, Vogue'a verdiği röportajda konuşmuştu. Gerber, "Böyle bir şey bir ailede yaşandığında, herkesi eşitliyor adeta. Sanırım bu yüzden kendimi 'kolay çocuk' olarak görmeye başladım ve asla yardım istemedim. Çünkü yardıma ihtiyacı olan iki çocuğa bakmak çok fazla geliyordu" demişti.

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        #Cindy Crawford
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