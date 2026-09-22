Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Enerji
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.311,03 %-0,20
        DOLAR 48,8199 %0,06
        EURO 55,9797 %-0,01
        GRAM ALTIN 6.785,36 %-0,43
        BITCOIN 85.254,00 %-1,98
        FAİZ 39,91 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 102,67 %-0,93
        GBP/TRY 65,2989 %0,02
        EUR/USD 1,1459 %-0,05
        BRENT PETROL 97,99 %1,31
        ÇEYREK ALTIN 11.091,79 %-0,45
        Haberler Ekonomi Enerji Türkiye ile ABD arasında nükleerde yeni işbirliği

        Türkiye ile ABD arasında nükleerde yeni işbirliği

        Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında yeni bir iş birliğine gidildi. Buna göre; yeni nükleer santral projelerinin geliştirilmesinden sorumlu Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ortak bir proje geliştirecek. Proje kapsamında ABD'li şirketlerin küçük modüler reaktör (SMR) tasarımları ve 4'üncü nesil reaktör tasarımları ile ilgili kapsamlı teknik raporlar hazırlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 10:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye ile ABD arasında nükleerde yeni işbirliği

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York, Türkiye ile ABD arasında nükleer alanında yeni bir işbirliğine sahne oldu. TÜNAŞ ve USTDA arasında proje bazlı bir anlaşma imzalandı. Türkevi'nde gerçekleştirilen imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar refakat ederken TÜNAŞ Genel Müdürü Dr. Necati Yamaç ve USTDA Direktör Yardımcısı Thomas R. Hardy imzaları attı.

        Varılan anlaşma ile 4 ABD'li şirketin SMR tasarımları ve ABD'li şirketlerin 5 farklı 4'üncü nesil reaktör tasarımları; teknik, ekonomik, mevzuat ve lisanslama açılarından değerlendirilecek.

        REKLAM

        TEKNİK ÇALIŞMADA NELER VAR?

        Yapılacak teknik çalışmada; söz konusu reaktörlerin tasarımsal özellikleri, maliyetler, lisanslama durumu, tedarik zinciri ve SWOT analizi, finansman kaynakları ve finans modelleri incelenecek. Yetkilendirme, acil durum, tasarım güvenliği, saha seçimi ve yasal çerçeve noktasında da değerlendirmeler yapılacak.

        EN AZ 1 YIL SÜRECEK

        Tüm bu analizlerin ardından teknik raporlar hazırlanacak. Yaklaşık 2 milyon dolar bütçeli anlaşma kapsamında en az bir yıl sürecek teknik çalışmayı USTDA karşılayacak.

        Anlaşmaya ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, "ABD temaslarımız kapsamında Türkevi'nde, Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ) ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında Küçük Modüler Reaktörler (SMR) ve 4. Nesil Reaktörlere yönelik Hibe Anlaşması İmza Töreni'ne katıldık. Şahitlik ettiğimiz bu anlaşma sayesinde yeni nesil nükleer teknolojilerin ülkemiz için teknik, ekonomik ve mevzuat boyutlarındaki uygulanabilirliğini kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. 2053 Net Sıfır Emisyon ve enerjide tam bağımsızlık hedeflerimiz doğrultusunda, enerji sepetimizi çeşitlendirmekte kararlıyız. Büyük ölçekli nükleer santrallerimizin yanı sıra ülkemizin ihtiyaçlarına en uygun alternatifleri titizlikle çalışarak güçlü ve modern bir enerji altyapısı inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        TEMELLERİ GEÇEN SENE ATILDI

        Bakan Bayraktar, geçen yıl 25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

        Söz konusu çerçeve anlaşma, bu alanda Türkiye ile ABD'li şirketler arasındaki olası iş birliklerini destekler nitelikteydi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #türkiye
        #enerji
        #nükleer enerji
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 8 yaralı var
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 8 yaralı var
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Kozinoğlu soruşturması sürüyor
        Kozinoğlu soruşturması sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için yazdı
        Icardi 2099'a kadar trafikten men edildi!
        Icardi 2099'a kadar trafikten men edildi!
        Demir çubukla darp edilerek mi öldürüldü?
        Demir çubukla darp edilerek mi öldürüldü?
        Türkiye ile ABD arasında nükleerde yeni işbirliği
        Türkiye ile ABD arasında nükleerde yeni işbirliği
        "Seçimlerim maalesef gündemlik oluyor"
        "Seçimlerim maalesef gündemlik oluyor"
        İlayda'yı 12 kurşunla öldürüp şikayetçi oldu
        İlayda'yı 12 kurşunla öldürüp şikayetçi oldu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Trump ve ABD medyası arasında savaş çıktı
        Trump ve ABD medyası arasında savaş çıktı
        Eleştiriye yanıt verdi
        Eleştiriye yanıt verdi
        11 il için sarı kod! Serin ve yağışlı hava geliyor!
        11 il için sarı kod! Serin ve yağışlı hava geliyor!
        Soruşturma detayları ortaya çıktı
        Soruşturma detayları ortaya çıktı
        "Yine olsa yine yaparım"
        "Yine olsa yine yaparım"
        Ödül gecesinde fenalaştı
        Ödül gecesinde fenalaştı
        Türkiye yeni bir dönem başlattı
        Türkiye yeni bir dönem başlattı
        Anayasa Mahkemesinden "işe iade" davasında emsal karar
        Anayasa Mahkemesinden "işe iade" davasında emsal karar
        Öğrencinin yetim aylığı nasıl kesilir?
        Öğrencinin yetim aylığı nasıl kesilir?