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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 6. hafta geride kalırken, Amed SF averaj farkıyla zirvede yer aldı. Diyarbakır temsilcisini sırasıyla Galatasaray ve Beşiktaş izlerken; Trabzonspor ve Fenerbahçe ise haftayı galibiyetle tamamlayarak takibini sürdürdü. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        1

        Trendyol Süper Lig'de 6 hafta geride kaldı. Averaj farkıyla 13 puanla zirvede Amed SF yer alırken; Galatasaray da yine aynı puanla 2. sırada kendine yer buldu. Beşiktaş ise 12 puanla 3. sırada konumlandı.

        2

        Eyüpspor'u 8-0'la geçen Fenerbahçe 10 puanla 6; Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor ise yine 10 puanla 7. sırada yer aldı.

        3

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da açıklandı.

        4

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        5

        18- EYÜPSPOR: 18 PUAN

        6

        17- GÖZTEPE: 35 PUAN

        7

        16- GAZİANTEP FK: 35 PUAN

        8

        15- SAMSUNSPOR: 38 PUAN

        9

        14- GENÇLERBİRLİĞİ: 38 PUAN

        10

        13- ERZURUMSPOR FK: 39 PUAN

        11

        12- KONYASPOR: 40 PUAN

        12

        11- ALANYASPOR: 42 PUAN

        13

        10- ÇAYKUR RİZESPOR: 43 PUAN

        14

        9- KOCAELİSPOR: 44 PUAN

        15

        8- ÇORUM FK: 45 PUAN

        16

        7- KASIMPAŞA: 46 PUAN

        17

        6- AMED SF: 47 PUAN

        18

        5- BAŞAKŞEHİR: 48 PUAN

        19

        4- TRABZONSPOR: 63 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %4.1
        Geçen hafta: %1.4

        20

        3- BEŞİKTAŞ: 71 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %16.9
        Geçen hafta: %18.9

        21

        2- FENERBAHÇE: 75 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %25.6
        Geçen hafta: %18.2

        22

        1- GALATASARAY: 79 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %52.7
        Geçen hafta: %61

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