Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta geride kalırken, Amed SF averaj farkıyla zirvede yer aldı. Diyarbakır temsilcisini sırasıyla Galatasaray ve Beşiktaş izlerken; Trabzonspor ve Fenerbahçe ise haftayı galibiyetle tamamlayarak takibini sürdürdü. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...
Trendyol Süper Lig'de 6 hafta geride kaldı. Averaj farkıyla 13 puanla zirvede Amed SF yer alırken; Galatasaray da yine aynı puanla 2. sırada kendine yer buldu. Beşiktaş ise 12 puanla 3. sırada konumlandı.
Eyüpspor'u 8-0'la geçen Fenerbahçe 10 puanla 6; Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor ise yine 10 puanla 7. sırada yer aldı.
Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da açıklandı.
İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
18- EYÜPSPOR: 18 PUAN
17- GÖZTEPE: 35 PUAN
16- GAZİANTEP FK: 35 PUAN
15- SAMSUNSPOR: 38 PUAN
14- GENÇLERBİRLİĞİ: 38 PUAN
13- ERZURUMSPOR FK: 39 PUAN
12- KONYASPOR: 40 PUAN
11- ALANYASPOR: 42 PUAN
10- ÇAYKUR RİZESPOR: 43 PUAN
9- KOCAELİSPOR: 44 PUAN
8- ÇORUM FK: 45 PUAN
7- KASIMPAŞA: 46 PUAN
6- AMED SF: 47 PUAN
5- BAŞAKŞEHİR: 48 PUAN
4- TRABZONSPOR: 63 PUAN
Şampiyonluk şansı: %4.1
Geçen hafta: %1.4
3- BEŞİKTAŞ: 71 PUAN
Şampiyonluk şansı: %16.9
Geçen hafta: %18.9
2- FENERBAHÇE: 75 PUAN
Şampiyonluk şansı: %25.6
Geçen hafta: %18.2